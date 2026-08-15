Tras la salida de Florencia Peña, Luzu TV renovo sus mediodías con “El Pollo” Álvarez y Mica Vázquez

Luego de la polémica salida de Florencia Peña y el consecuente final del ciclo que compartía junto a Marley tras la polémica por la fake news sobre el padre de Lionel Messi, Luzu TV presentó una nueva apuesta para el mediodía de una de las pantallas líderes del mundo del streaming.

Se trata de Un mediodía mejor, una propuesta diaria conducida por Joaquín “El Pollo” Álvarez y Micaela Vázquez, que sale al aire en vivo de lunes a viernes en el horario de 12.30 a 13.30.

Ambos conductores son caras muy familiares para la audiencia del canal. Por un lado, “El Pollo” ya está al frente de Un sábado mejor (sábado de 9 a 11); por el otro, Mica forma parte de Antes que nadie (lunes a viernes de 8 a 10), uno de los programas insignia de la señal conducido por Diego Leuco.

Debutó POSTA, el canal que busca reinventar la forma de informar

Con una propuesta pensada para conectar con una audiencia que demanda contenidos dinámicos y sin estructuras acartonadas, este martes 11 de agosto se puso oficialmente al aire POSTA.stream (@POSTA.stream — EsPosta.com.ar). El flamante canal de streaming surge bajo la premisa de acompañar a una generación que busca estar informada, pero que prefiere hacerlo por fuera de los formatos tradicionales.

La programación inicial cuenta con una grilla variada que combina actualidad, política, deportes y análisis jurídico, en la que, de lunes a viernes, de 10 a 12, No es tan así se instala como la propuesta central de actualidad del canal. El magazine aborda política, economía, sociedad, deportes y la agenda del día con una impronta distintiva: menor distancia institucional y mayor contexto explicativo, con la creadora de contenido Aguz Tana, el periodista especializado en política parlamentaria Mariano Casal, y Rafa Palavecino, periodista y cronista de C5N enfocado en la agenda de la calle, las tendencias y los temas sociales.

En el terreno deportivo, los lunes y viernes de 13 a 15 llega Cambio de Frente: CDF. Con la dupla conformada por Elio Rossi y Matías Russo, el ciclo cruza dos generaciones de periodismo deportivo junto a más integrantes en la mesa. La propuesta incluye actualidad, análisis incisivo, debate y móviles en la previa de los partidos, con el objetivo de relatar el fútbol combinando la trayectoria de la vieja escuela y las nuevas formas de consumo digital.

Por otra parte, los martes de 13.30 a 14.30 se marca el regreso de Forum Shopping, un ciclo que inició una nueva temporada con renovación de pantalla en POSTA. Con la conducción de Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López -ambos abogados y periodistas-, el programa se propone traducir el complejo mundo jurídico en situaciones concretas y accesibles de la vida cotidiana.

Elio Rossi

Magui Aicega volvió a ESPN tras cerrar su ciclo en TNT Sports

La emblemática ex capitana de Las Leonas, Magui Aicega, regresó oficialmente a ESPN para sumarse a la cobertura especial en la previa del Mundial de Hockey sobre Césped Países Bajos y Bélgica 2026, que se pone en marcha hoy con transmisión de ESPN y Disney+.

Después de formar parte de las transmisiones de fútbol en TNT Sports desde el lanzamiento de la señal en 2017, Aicega tomó la decisión de cambiar de rumbo. Según reveló en sus primeras apariciones, si bien estaba muy conforme con su labor anterior, las largas horas de viaje diario y la distancia le pesaban demasiado. La propuesta de retornar a su deporte de toda la vida y la cercanía terminaron por facilitar su regreso a la señal deportiva de Disney.

En esta nueva etapa, Aicega se desempeña como la conductora principal del streaming ESPN Hockey, emitido a través del canal de YouTube de ESPN Fans.

Su reincorporación se da en el momento justo para cubrir todos los detalles del máximo certamen internacional de hockey.