Tras los ruidos internos, Blender acomoda su grilla con el debut de nuevos ciclos

Tras una breve pausa temporal (que abarcó parte del jueves, viernes y el domingo) en sus transmisiones en vivo, el canal de streaming Blender avanza en el rearmado de su programación. Según trascendió, la plataforma renovará su pantalla con el debut de dos nuevos ciclos que ocuparán las franjas estratégicas de 19 a 21 y de 21 a 23.

Mientras se terminan de definir los detalles de estos lanzamientos, esta semana se reactivó la programación en vivo con el regreso de dos de sus propuestas principales. Qué día?, el ciclo conducido por Mauro Szeta, retomó sus emisiones habituales de lunes a viernes de 17 a 19; mientras que el late night show liderado por José María Listorti, Blender At Night (de lunes a jueves, de 23 a 0), también volvió a la pantalla. Con estos movimientos, el canal empieza a delinear una fuerte apuesta de cara a la segunda mitad del año.

La hora referí dejó La Red y pasa a Radio 10

Desde hace semanas, esta sección viene informando sobre el relanzamiento de la programación de fin de semana en Radio 10, una reestructuración que busca una impronta marcadamente federal y con menor carga de contenido político.

Para julio se proyectaban más modificaciones en los pasillos de la emisora del Grupo Indalo, enfocadas en la incorporación de un ciclo proveniente de una AM competidora. El pase ya es un hecho: a partir del próximo domingo 5 de julio, el programa La hora referí se sumará a la grilla de Radio 10 para ocupar la franja de 12 a 14. Ese horario estuvo cubierto hasta el domingo 28 de junio por Lucas Mella al frente del ciclo Con la nuestra.

Recordemos que La hora referí, conducido por Daniel Dátola (quien también es su productor general), formó parte de Radio La Red durante dos años en la tarde de los sábados, de 13 a 15. El ciclo ya es un clásico de los fines de semana, donde cuentan con juegos, humor, música, actualidad y la constante participación de los oyentes (con el plus de una importante cantidad de premios semanales para su audiencia). En esta nueva etapa, Dátola estará acompañado de Vana Biondi y Roberto Gerbasi, bajo la producción de Ale Funtowicz.

Por el lado de La Red AM 910, de donde proviene el programa, aún no se dio a conocer qué producción ocupará ese espacio vacante a partir de julio. Por lo pronto, habrá un programa especial desde los Estados Unidos, ya que la emisora cuenta con la transmisión y la cobertura del Mundial de Fútbol 2026.

One renueva sus noches con el lanzamiento de One Club

En medio de sus primeros meses bajo la gestión del Grupo Televisión Litoral -liderado por el empresario Gustavo Scaglione, quien adquirió la frecuencia de música pop y electrónica al Grupo Indalo-, Radio One 103.7 FM sigue apostando fuerte a su identidad sonora.

La destacada emisora, que transmite por aire desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de forma online para todo el país, estrena One Club, de lunes a viernes de 22 a 0. Se trata de un nuevo ciclo nocturno que presenta un set de música electrónica diferente cada noche, de la mano de grandes referentes de la Argentina, Europa y los Estados Unidos.

El programa hace un recorrido exclusivo por lo mejor de la escena actual con los éxitos del momento, a través de un line-up semanal del cual son parte Pablo Bolívar (lunes), Gonz Lijtemberg (martes), PampaDJ (miércoles), JP Sgalia (jueves) y Rick Wade (viernes).