Tristeza en Córdoba por la repentina muerte de la locutora Verónica Escudero

El sur de la provincia de Córdoba atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Verónica Lorena Teresa Escudero, una de las voces más reconocidas del periodismo y la radiofonía regional. La comunicadora sufrió un problema de salud severo por el que debió ser asistida de urgencia en un centro médico local. Pese a los esfuerzos de los profesionales, allí se constató su deceso. Por el momento, no se dieron a conocer los detalles médicos sobre el origen del cuadro fatal.

Verónica era una conocida locutora de Córdoba (Foto: Captura Facebook)

Escudero desempeñaba un rol clave en la programación diaria de Radio Fénix (FM 107.7), medio en el que trabajó durante un largo periodo y donde compartía la labor profesional junto a su pareja, el también periodista Fernando Chirino.

Apenas se confirmó la noticia, desde la emisora expresaron el dolor de todo el equipo con un emotivo mensaje en las redes sociales. “Hoy la radio está de luto. Falleció Verónica Escudero, reconocida locutora de Radio Fénix. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos”, escribieron a través de Facebook. Las muestras de afecto y las palabras de despedida no tardaron en multiplicarse en redes sociales por parte de oyentes, vecinos y colegas del medio.

Algunos de los comentarios de cariño que le hicieron llegar a la familia de Verónica (Foto: Captura Facebook)

“La conocí, me invitaron a su radio, hablamos, debatimos, buena persona, con Fernando... qepd, Vero, hasta siempre y acompaño el dolor de su familia”; “Mi más sentido pésame para toda su familia y círculo cercano... Una vida joven y productiva... no tuve el gusto de conocer” y “Mis condolencias para vos, Fernando, y para su hija. Un abrazo a la distancia”, fueron solo algunos de ellos.

Según precisó el aviso brindado por los Servicios Sociales de la Cooperativa FEL de Laboulaye, la locutora murió a la edad de 43 años. La despedida final se lleva a cabo en la sala “A” de la entidad hasta las 17:00, momento en el que sus restos serán trasladados al Cementerio Municipal Jesús Redentor para su inhumación.