India Arana demostró en Indonesia lo que heredó de su mamá, María Susini

En medio de sus vacaciones en Indonesia, India Arana acaparó todas las miradas con su amor hacia la naturaleza y su estilo de vida aventurero. A sus 18 años, la joven influencer demuestra que heredó por completo de su madre, María Susini, el amor incondicional por el deporte, la vida al aire libre y el respeto por el medio ambiente.

María Susini junto a su hija India Arana en Bali (Fuente: Instagram/@indiarana)

El viaje al Sudeste Asiático incluye paradas imperdibles en Bali y en la famosa región costera de Uluwatu. Entre extensas playas de arena blanca, puestos playeros tradicionales y acantilados imponentes, la familia encontró el escenario ideal para combinar el descanso con la adrenalina pura del surf. En ese sentido, India compartió una serie de fotografías donde sorprendió a todos, sobre todo cuando dejó al descubierto sus dotes como modelo. Allí lució una bikini roja y el cabello suelto al viento.

India Arana en la playa de Bali (Fuente: Instagram/@indiarana)

Lejos de la rutina habitual de la Argentina, el itinerario abarca mucho más que la práctica de disciplinas acuáticas. Madre e hija exploraron templos budistas, observaron de cerca figuras sagradas rodeadas de flores y sahumerios. En paralelo, descubrieron cascadas ocultas en medio de una vegetación exuberante donde la joven posó sobre las rocas mientras el agua cristalina caía por su espalda, un paisaje que ella misma definió desde sus redes como “sacado de película”.

"Sacado de película", el posteo que realizó la joven ante el impactante paisaje (Foto: Instagram/@indiarana)

“Mar, sol, amigos y animalitos en loop”, escribió la joven más tarde como descripción de un carrete en el que los protagonistas son los atardeceres deslumbrantes, rodeados de los animales que integran la isla.

India Arana rodeada de animales en Bali (Foto: Instagram/@indiarana)

India Arana tiene 18 años y es modelo (Foto: Instagram/@indiarana)

Por su parte, María Susini compartió su propia mirada de la travesía y calificó el destino entero como un verdadero paraíso. La actriz se sumergió alegremente en aguas cristalinas y celebró cada momento compartido con sus hijos en este entorno natural. “¡Qué linda sos, qué lindo es Bali y qué buen viaje estamos teniendo! Pura vida”, le comentó. Facundo Arana, desde la distancia y con perfil bajo, apoyó cada posteo de su exesposa y su hija con emojis de aplausos, atento a cada paso de sus vacaciones familiares.

India Arana tiene 18 años y es modelo (Foto: Instagram/@indiarana)

Cabe recordar que Facundo Arana y María Susini se separaron a principios de 2026. Durante una reciente visita a PH Podemos Hablar (Telefe), el actor se refirió a su estado sentimental y despejó los rumores de reconciliación, aunque aseguró que intenta recomponer su matrimonio.

Facundo Arana confirmó que está separado de Maria Susini

“Hay que pelearla. No todos tienen la gracia de encontrar el amor de su vida en su vida. Cuando lo encontrás, peleás... Sin ser invasivo con tu familia, ni nada, pero lo peleás hasta lo último”, reconoció el actor y especificó: “Estoy súper bien, dándolo todo. Estamos separados”. Acto seguido, Andy Kusnetzoff le dijo: “Igual puede ser el amor de tu vida. Si es la mamá de tus hijos, con la historia que vos tuviste... Se pueden separar y después tener una gran relación; todo se va reacomodando”. “Es darlo todo, como dijiste vos. La encontraste y bueno”, contestó Arana.