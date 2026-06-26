Un amigo de Daveigh Chase contó detalles de los últimos días de la actriz de La llamada antes de su muerte a los 35 años

La muerte de Daveigh Chase, reconocida por interpretar a Samara Morgan en La Llamada y por prestar su voz a Lilo en la película animada de Disney, Lilo & Stitch, generó conmoción en todo el mundo. A diez días del fatídico hecho, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el difícil momento personal que atravesaba la actriz durante sus últimos años.

La intérprete murió el 16 de junio a los 35 años en un hospital de Los Ángeles donde permanecía internada tras sufrir una sepsis derivada de un cuadro de meningitis. Su representante, John Ryan Jr., confirmó además que había sido ingresada con un severo cuadro de desnutrición.

En las últimas horas, Shawn Rosenthal, uno de sus amigos más cercanos, compartió un duro testimonio con la revista People en el que describió cómo fueron los últimos años de vida de Case y los reiterados intentos por ayudarla a salir del consumo de estupefacientes.

Daveigh Chase era conocida por su trabajo en La llamada y por darle voz a Lilo en Lilo y Stitch

“Tuve una relación bastante cercana con Daveigh desde aproximadamente 2018 hasta 2023. Era una cantante increíble y tocábamos música juntas que, lamentablemente, nunca tuvimos la oportunidad de grabar. Dejé las drogas en 2023, por eso no la he visto desde entonces”, reconoció el hombre sobre su distanciamiento prudencial.

“Algunos de sus amigos sobrios y yo intentamos encontrarla y ayudarla, pero fue en vano. Se rodeaba de la peor gente. Es una verdadera tragedia porque a nadie le importaba su bienestar”, explicó, sobre sus intentos desesperados de hacerla cambiar de opinión sobre su elección de vida.

Para el hombre, fue tal el cambio que generó en ella su adicción, que la última vez que la vio no la reconoció. “Estaba irreconocible comparada con las fotos de cuando hacía películas y doblaje para programas de televisión. Temía escuchar esta noticia. Rezo para que por fin descanse en paz”, concluyó muy afligido.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, muchos fanáticos habían notado su cambio en su estilo de vida (Foto: Instagram @daveighc)

La precaria situación en la que vivió Daveigh Chase en sus últimos años de vida

De acuerdo con distintos medios estadounidenses, durante sus últimos años Daveigh Chase habría atravesado una situación de extrema vulnerabilidad. Diversos informes señalaron que vivía en Skid Row, una de las zonas más castigadas del centro de Los Ángeles, y que enfrentaba un grave problema de adicción.

Quien también habló públicamente fue Cathy Chase, madre de la actriz, que reconoció que llevaba varios años preparándose para afrontar ese desenlace. “La primera vez que lo vi, pensé que era una noticia falsa, pero luego, de repente, vi que varios sitios web legítimos mencionaban su nombre y me di cuenta de que no era falso. Estaba destrozada”, recordó en una nota al diario Daily Mail sobre el impacto que le causó ver el nombre de su hija en todos los medios de comunicación.

“Sentía como si algo dentro de mí me estuviera exprimiendo todo el aire, y al mismo tiempo, sentía que explotaba hacia afuera. Solté un grito y simplemente corrí. Y salí al patio trasero y gritaba: ‘¡No, no, no, no!’. Tengo muchísimo dolor, pero espero que su alma me haya escuchado”, expresó la mujer, quien había perdido contacto con su hija debido a su adicción.