Un empleado explicó por qué se le negó el acceso a Serena Williams a este restaurante de París: “Como a cualquier otro cliente”

París, la icónica ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos 2024, está llena de estrellas del deporte, tanto del presente como del pasado. Entre esas figuras se encuentra la legendaria extenista Serena Williams, quien, aunque retirada del deporte profesional desde 2022, sigue marcando tendencia. Sin embargo, su reciente visita a un exclusivo restaurante parisino no fue del todo placentera, ya que se le negó el acceso. Ante la polémica, un empleado del lugar explicó las razones detrás de este incidente.

¿Qué pasó con Serena Williams en París?

La extenista vivió un momento de decepción cuando decidió salir a comer en familia, junto a sus dos hijos, a uno de los establecimientos más emblemáticos de París. A través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), hizo su descargo, lo que inició un tenso debate.

“Vaya Peninsula Paris. Me han negado el acceso a la azotea para comer en un restaurante vacío de lugares más bonitos, pero nunca con mis hijos. Siempre una primicia”, reveló. Este comentario rápidamente generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, muchos de los cuales criticaron al establecimiento.

Serena Williams aseguró que no le permitieron el acceso a un restaurante en París mientras se encontraba con sus dos hijos Foto Facebook Serena Williams

The Peninsula Paris, un hotel de cinco estrellas conocido por su vista a la Torre Eiffel y su restaurante gourmet, L’Oiseau Blanc, respondió rápidamente a las quejas de Williams. En su mensaje, el hotel se disculpó por la situación y explicó que el bar de la azotea estaba completamente lleno y las mesas libres que ella vio pertenecían al restaurante, el cual estaba totalmente reservado. “Siempre ha sido un honor recibirla y siempre lo será volver a recibirla”, concluyó la repuesta del hotel en X.

El descargo del empleado del Peninsula Paris

Para arrojar luz sobre lo sucedido, Maxime Mannevy, un empleado del restaurante, compartió detalles exclusivos con la revista Variety. Según Mannevy, aunque él no estaba presente durante el incidente, su colega no reconoció a la famosa deportista cuando esta llegó al establecimiento.

The Península Paris es un lujoso hotel de cinco estrellas que cuenta con un restaurante que tiene una de las vistas más privilegiadas de la Torre Eiffel Foto Facebook The Peninsula Paris - Official

La extenista se encontraba acompañada por otra mujer y un cochecito de bebé, por lo cual el empleado asumió que no pudo reconocerla. Además, aseguró que su compañero actuó según el protocolo estándar y le pidió a Williams que esperara en el bar hasta que una mesa estuviera disponible.

“Cuando llegó, solo había dos mesas disponibles, y habían sido reservadas por clientes del hotel”, explicó. “Mi compañero no la reconoció y se sintió muy mal, pero le dijo lo que le habría dicho a cualquier otro cliente, que esperara abajo en el bar hasta que hubiera una mesa libre. No fue nada personal”, finalizó.

Serena Williams fue una de las encargadas de portar la antorcha para dar inició a los JJOO París 2024 Foto Facebook Serena Williams

Reacciones en redes sociales

El mensaje de Serena Williams en las redes sociales no pasó desapercibido, ya que acumuló más de siete mil comentarios. Las reacciones de sus seguidores fueron variadas. Algunos expresaron su apoyo y consideraron inaceptable que el restaurante no hiciera un espacio para una figura de su calibre. Otros, sin embargo, argumentaron que las celebridades no deberían recibir un trato preferencial en un restaurante que estaba completamente reservado.

A pesar de este incidente, la múltiple ganadora de tenis ha disfrutado de su tiempo en París. Como una de las portadoras de la antorcha durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, Williams demuestra su continuo apoyo al mundo del deporte. También apareció en las tribunas al alentar a la estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles en las competencias.

