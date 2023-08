escuchar

Mediante sus redes sociales, Serena Williams oficializó la llegada de Adira, su segunda hija. En pareja con el empresario Alexis Ohanian, la extenista, quien mantiene un vínculo muy cercano con sus seguidores, anunció que su familia se agrandó con un tierno video que publicó en su cuenta de TikTok.

Sentados en un amplio sillón con una mesa y una computadora, Alexis se encuentra al lado de Serena y Olympia, su primera hija, quienes se muestran como una familia unida tras la llegada de Adira, envuelta en una manta debido a tener pocos días de vida. En su cuenta de Instagram, la deportista celebró el nacimiento de su bebé y añadió cómo es su nombre completo: “Adira River Ohanian”, aseguró entre emojis sonrientes y corazones.

Serena Williams presentó la llegada de su segunda hija

A raíz de este momento de plena satisfacción, Alexis usó su perfil de Instagram para exteriorizar sus sensaciones: “Bienvenido, Adira River Ohanian. Estoy agradecido de informar que nuestra casa está llena de amor: una niña recién nacida, feliz y saludable, y una mamá feliz y saludable”, remarcó.

Por otra parte, aseguró “estar agradecido” por la llegada de su segunda hija: “Me siento agradecido. Serena me diste otro regalo incomparable. Gracias a todo el increíble personal médico que cuidó de mi esposa y nuestra hija. Nunca me olvidaré el momento en el que se la presenté a Olympia, su hermanita”, expresó con varias fotos donde se observa la unión familiar que existe entre las partes.

Olympia Williams junto a su hermanita recien nacida

Otra de las reacciones que se publicaron en las últimas horas fue la de Olympia, de tan solo 5 años, que mostró una sonrisa gigante para la foto al enterarse de la llegada de un nuevo miembro de la familia. Entre las respuestas a su posteo estuvieron la de su mamá y su papá, quienes se mostraron orgullosos de su recibimiento: “La mejor hermana del planeta”, afirmaron.

Serena Williams observó un partido de Inter Miami y quedó fascinada con Messi

Algunas semanas atrás, en el estreno de Messi en Estados Unidos, Serena Williams se tomó un tiempo para asistir a un partido del Inter Miami, donde La Pulga ya se convirtió en uno de los jugadores más representativos de la Major League Soccer (MLS).

Serena Williams vivió una noche de muchas emociones al ver a Messi en la cancha Twitter: @MLS

En un sector VIP junto a otras celebridades del espectáculo, Serena disfrutó del primer partido de Lionel Messi con la camiseta de Inter donde ingresó en el segundo tiempo y con su sello de calidad definió el partido con un gol de tiro libre de antología contra Cruz Azul.

Tras la victoria de Inter Miami, Serena, en sus redes sociales, mostró un compacto de cómo sucedieron las acciones y lo tituló: “Acerca de anoche...”. Allí mostró cómo fue la llegada del astro argentino a su nuevo club, el guiño que le envió para darle buena suerte, la compañía que tuvo con Kim Kardashian y LeBron James a su lado, y sus gritos para convertirse en una fanática más del equipo. Un equipo que preside David Beckham y que, tiempo después, se coronó en la Leagues Cup al vencer en la final al Nashville por penales.