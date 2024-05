Un ex Gran Hermano recauda plata para sacar a Furia de la casa

Escuchar

Las situaciones de violencia y las acaloradas discusiones en Gran Hermano (Telefe) llegaron a niveles nunca antes vistos. La jugadora favorita de esta temporada, Furia, fue recientemente sancionada por protagonizar una fuerte pelea con Mauro, en la que sobrepasó todos los límites, lo que determinó que la producción del reality decidiera castigarla poniéndola en todas las placas, desde ahora hasta el final de su camino en la competencia.

En esa misma línea, un participante de una edición pasada del programa compartió con sus seguidores su plan para eliminar a Furia por sus “intolerables niveles de violencia”. Se trata del exfinalista de Gran Hermano 2015, Matías Schrank.

“Voy a encargarme de la unificación para limpiar del juego a Furia. Se terminó el juego para ella. Te vas”, publicó en su cuenta de X el influencer. “Dale, que falta poco para que la saquemos a Furia, la violenta de Gran Hermano. Juliana al 9009″, remarcó en un posteo en el que también compartió una captura de pantalla en la que se ve que ya cuenta con más de 900 millones de pesos.

Con el rol de influencer asumido, el ex Gran Hermano hizo una oferta para que sus seguidores lo apoyaran con su idea y escribió: “Los que donen más de 15 mil y envíen comprobante, lo comienzo a seguir”. La recaudación de fondos se hace con el fin de eliminar a la jugadora, quien, a partir de ahora, siempre estará en placa de nominación.

Fue el domingo por la noche cuando Furia fue sancionada por Gran Hermano, quien determinó que su actitud violenta con gritos y empujones hacia Mauro no podía pasar desapercibida. Desde aquel momento, y hasta su salida del juego, estará nominada y no podrá ser salvada por el líder de la semana ni gozar de la inmunidad que ganar la prueba le daría.

Pese al escarmiento del dueño del juego, la participante negó la agresión e hizo su descargo en vivo, con el que aseguró que no “lo tocó ni lo empujó”. “Mi juego no lo voy a perder, ni por él ni por nadie. De las traiciones que tuve, esta es la peor”, afirmó. Sin embargo, cuando el joven quiso hacer su descargo, fue interrumpido por ella, actitud que no fue para nada bien vista por el público.

