Gran Hermano: Furia tuvo un impensado gesto con Mauro luego de su brutal pelea

La casa de Gran Hermano (Telefe) fue testigo de uno de los momentos más agresivos de la convivencia. Protagonizado por Juliana “Furia” Scaglione contra Mauro D’Alessio, la situación derivó en un tenso clima en el juego y en la separación de la pareja del reality (tanto en lo que refiere al día a día como a las estrategias). Sin embargo, fue tal la repercusión que la participante tuvo un particular gesto con su compañero, en misión de una tregua en vivo.

El domingo por la noche, Furia fue sancionada por Gran Hermano luego de determinar que su actitud violenta con gritos y empujones hacia Mauro no podía pasar desapercibida. Desde aquel momento y hasta su salida del juego estará nominada y no podrá ser salvada por el líder de la semana. Pese al escarmiento del dueño del juego, la participante negó la agresión y se hizo su descargo en vivo en su defensa, en la que aseguró que no “lo tocó ni lo empujó”. “Mi juego no lo voy a perder, ni por él ni por nadie. De las traiciones que tuve esta es la peor”, afirmó. Y al momento que el joven quiso hacer su descargo, fue interrumpido por ella.

Esta situación generó un gran malestar en Mauro, quien el lunes por la noche mostró su enojo en una nueva conexión en vivo con Santiago del Moro, en la que se jugaría por el premio de un auto 0KM. Allí indicó lo injusto que fue no poder tener sus minutos para hablar durante la Gala. “Chicos, este es un juego y un programa en el que ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen 200 cámaras. Todos los días se pueden plantar y hablan en vivo. ¿Querés hablar? Andá al confesionario y decí lo que quieras”, fue la respuesta del conductor.

Estas palabras no le cayeron bien al jugador, quien lo expresó con un duro gesto de desconformidad. Y fue en ese momento que Furia creyó que era necesario liberar tensiones y se acercó al joven para darle un beso y un abrazo. “Mauro después hablamos, quedate tranquilo”, expresó. Pese a esta intención, él continuó descontento y repitió la falta de espacio que tuvo para hacer su descargo.

