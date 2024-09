Una participante de The Floor quedó eliminada y se desplomó en el estudio: “Me jugó una mala pasada”

Escuchar

Tras varias temporadas con Los 8 escalones, Guido Kaczka decidió probar un nuevo formato como presentador con The Floor, La Conquista, un reconocido show que tiene su origen en Holanda y ya fue adaptado en diversos países como España, Turquía, Italia, Hungría, Alemania, Ucrania, Rumania y Estados Unidos. La versión que se estrenó recientemente en eltrece es la primera en ser transmitida en Latinoamérica. En una de las últimas emisiones, se generó gran revuelo cuando una de las participantes perdió de manera inesperada y terminó desplomada en el estudio.

Durante la jornada del lunes 9 de septiembre, los participantes compitieron por el premio de 10 millones de pesos. En ese contexto, Ariadna buscó destacar sus conocimientos en un enfrentamiento directo con otra competidora, determinada a llevarse la victoria. Confiada en su capacidad para responder de forma veloz, mantuvo un ritmo constante en el juego, pero en un intercambio crucial cometió un error inesperado. Esta equivocación fue tan repentina que no solo sorprendió a su oponente y a la audiencia, sino también a Guido Kaczka.

Todo ocurrió en la categoría “Inventores y creadores”, donde ambas participantes debían adivinar los apellidos de diversas personalidades reconocidas a nivel mundial. Ariadna tomó la delantera al acertar primero con Steve Jobs, superando momentáneamente a su oponente, Fiorella. A medida que avanzaba el juego, ambas competidoras intentaron ganar puntos y liderar el desafío, pero no fue tarea fácil, ya que se encontraron con dificultades al intentar identificar a algunos médicos y científicos, pioneros en diversas cuestiones. Nombres como Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, o Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, fueron difíciles de adivinar.

En la categoría “Inventores y creadores” la joven cometió un error que la dejó fuera de juego (Captura: eltrece)

Después de estar muy por debajo en el marcador, la participante logró recuperarse y empatar con su contrincante. Sin embargo, terminó por quedarse atrás cuando apareció la imagen de un perfume de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, momento que ella lanzó Coco Chanel confundida y, enseguida, dijo “paso”, palabra que le restó varios segundos, dejándola inmediatamente fuera de juego.

Luego de perder, Ariadna se “desplomó” en pleno estudio (Captura: eltrece)

Ariadna quedó realmente frustrada por la situación. Tanto que, al darse cuenta de su error, se dejó caer al suelo, sorprendiendo a todos en el estudio. Enseguida, Guido se acercó realmente desconcertado por la manera en la que la joven quedó fuera de competencia: “No se puede creer lo que pasó. Le metiste el ‘paso’, el sistema lo registró y te descontó el tiempo. Ay, Ariadna, no”.

Luego de recuperarse por el mal momento, la joven lanzó: “Sabía la respuesta, pero ya está, me jugó una mala pasada, no debí haber arriesgado”. Pese a esa derrota que la dejó eliminada, Fiorella, la otra jugadora, no pudo ocultar su emoción por seguir en el certamen. “La alegría que tenés es proporcional a la tristeza de Ariadna”, comentó el presentador del programa, divertido por el desenlace de la situación.

En qué consiste The Floor, el game show que ya es furor en Argentina

En este juego, 64 concursantes participan, cada uno representando una temática de su elección. Los concursantes son seleccionados al azar y, una vez en el aire, deben elegir a un contrincante cercano en el tablero, seleccionando a quien consideren menos preparado para responder sobre su tema, que se supone es el que más saben.

La competencia se desarrolla en duelos temáticos, donde cada jugador defiende su categoría y desafía a su contrincante. Luego, el ganador del duelo avanza y toma el lugar del perdedor, mientras que el otro es eliminado. El objetivo final es conquistar todos los casilleros del tablero. Además, en cada emisión se realizan diez duelos, y el vencedor del día se lleva tres millones de pesos, mientras que el campeón final puede obtener un premio de diez millones.

