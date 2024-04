Cristina Mucci anunció que dejaron de grabarse programas de “Los siete locos” en la TV Pública

Escuchar

“Desde que asumieron, las nuevas autoridades de @TV_Publica jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias a todos por acompañar a #Los7locos durante 37 años. Gran récord para un programa cultural!!”, escribió este miércoles en sus cuentas de X, Facebook e Instagram la periodista cultural y escritora Cristina Mucci (Buenos Aires, 1949), uno de los programas culturales más importantes (y actualmente uno de los pocos que subsiste) de la televisión argentina. El programa, que comenzó a emitirse en Canal 13, con Mucci y el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, toma su nombre de la célebre novela de Roberto Arlt.

Tras la salida del productor Juan Parodi en la dirección del canal estatal, el 1° de este mes el ingeniero Eduardo González asumió como responsable interino y de la “reestructuración” de la TV Pública. Como informó LA NACION, González cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, entre las que se destacan su cargo como director de técnicas y operaciones de Telefe, su gerencia general de Canal 9, y su participación en el equipo de management en Supercanal SA (compañía de TV por cable) cuando su CEO era Luis Galli.

“Terminé de grabar en diciembre de 2023; en general dejo preparados los programas para el verano porque muchos técnicos se toman vacaciones -dice Mucci a este diario-. Con el cambio de gobierno, esta vez no lo hice y nadie me pidió que lo hiciera. Nunca más tuve ninguna noticia, durante el verano se transmitieron programas repetidos y creo que se siguen repitiendo. El que me cuenta que van a repetir los programas es mi productor, Fabián Roggero, pero lo hace por respeto y aprecio. Nunca hubo una comunicación oficial. Teniendo en cuenta que ya está por comenzar la Feria del Libro de Buenos Aires y salen las novedades editoriales más fuertes del año, tengo que entender que el programa no sale más por ahora”.

La publicación de Mucci en X fue comentada y republicada por escritores, artistas, exfuncionarios de Cultura, editores y periodistas como Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Josefina Delgado, Eugenia Zicavo, Pablo Gerchunoff, Pablo Avelluto, Facundo Pastor, Esther Cross, Marcelo Gioffré, Luciano Lamberti, Susana Reinoso, Fabiana Scherer, Daniel Divinsky, Perla Suez, Alejandro Tantanian, Daniel Molina, Gabriela Larralde, Verónica Abdala y Diego de Aduriz, entre muchos otros. Todos expresaron su solidaridad con la conductora y su preocupación por el destrato de las actuales autoridades en el canal estatal.

Trascendió que intelectuales, editores, artistas y escritores difundirán una carta pública de apoyo a Los siete locos. Hasta ahora, ningún político dio a conocer su opinión. Mucci dijo a LA NACION que estaba “conmovida y emocionada” por la solidaridad que había recibido tras su publicación. “No han dejado de llamarme y escribirme”, contó.

“Por el programa pasaron todos, de Ray Bradbury a Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos y muchísima gente más -dice la conductora-. Nosotros siempre tratamos de estimular el debate, tuvimos grandes debates. Algunos se complicaron un poco, como ese famoso de David Viñas y Beatriz Sarlo. La gente se sentaba a debatir en otras épocas sobre distintas épocas. Juan José Sebreli venía y debatía con Horacio González o José Pablo Feinmann, hicimos muchas cosas así. Y difundimos y tratamos de seguir los temas dentro de nuestras posibilidades, porque el programa sale grabado y se nos complica para hacer actualidad”.

También conversaron con Mucci en Los siete locos Fernando Savater, Mario Benedetti, José Saramago, Arturo Pérez Reverte, Manuel Vázquez Montalbán, Isabel Allende, Gilles Lipovetsky, P.D.James, Juan Goytisolo, Elena Poniatowska, José Donoso, Jorge Edwards, Ariel Dorfman, Eduardo Galeano, Jon Lee Anderson, Rosa Montero, Mario Monicelli, Leonardo Padura, Henning Mankell, Michel Houellebecq, Alain Rouquié, Javier Cercas, Almudena Grandes, Nélida Piñón, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Pierre Lemaitre, Guillermo Arriaga, Paul Auster, Laurence Debray, por mencionar a reconocidos autores extranjeros.

El programa fue cambiando con los años y se incorporaron secciones. “De la democracia para acá, el programa tiene mucha historia; da para que escriba un libro -dice Mucci-. Más allá de que las autoridades renuncien o no, alguien tiene la responsabilidad de la programación y tiene que comunicarle a la gente si va a trabajar o no este año. Es tremendo, pero esta es la situación en que te ponen. Son muchos años para que no me digan si va a seguir o no”.

“La televisión pública es un servicio -sostiene Mucci-. Y tiene que tener un presupuesto como cualquier servicio público, esa es mi idea. El nuestro es un programa austero”.

Los siete locos comenzó en 1987 en Canal 13 (con Tomás Eloy Martínez), luego se emitió por ATC (con el periodista y escritor Carlos Ulanovsky), y entre 1990 y 2001 (los años del menemismo) fue transmitido por Cablevisión. A partir de 2002 volvió a la programación de Canal 7, la Televisión Pública Argentina. En esta página web se pueden ver videos de distintas épocas del programa.

Entre otros reconocimientos, el programa cultural ha obtenido los premios Martín Fierro (en cinco oportunidades), Broadcasting, Gente de Letras, Leonardo (Museo Nacional de Bellas Artes), Julio Cortázar (Cámara Argentina del Libro) y Konex, y las distinciones que otorgan la Feria del Libro de Buenos Aires (en tres oportunidades), el Grupo Interamericano de Editores, la Academia Argentina de Letras, The Buenos Aires Herald, TEA, FUND TV y el Senado de la Nación. Además, Los siete locos fue declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura y la Cámara de Diputados de la Nación, y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2010 Mucci recibió de la ciudad de Buenos Aires la Medalla del Bicentenario, y en 2011 el Comitato Degli Italiani all´Estero le otorgó el Premio Embajadores de la Italianidad.