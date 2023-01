Wanda Nara presumió su nuevo look y tiró una picante indirecta: “Con tanto mensaje privado perdés dignidad”

escuchar

Wanda Nara compartió una publicación de su nuevo look este sábado y escribió un picante comentario cuyo destino no está claro: podría ser para L-Gante, o para Mauro Icardi, o por qué no para la China Suárez. Además, compartió un fragmento de la canción de un reconocido artista español que tituló su nuevo hit con su nombre y una referencia a su relación con Maxi López.

Este sábado la empresaria de cosméticos compartió un video en el que se la ve modelando su radiante nuevo look morocho, algo muy distinto al clásico rubio que la llevó a la fama.

El nuevo look de Wanda Nara

En el fragmento añadió la flamante canción del rapero español Quevedo, quien en su último disco estrenado este viernes, le dedicó una canción llamada “Wanda”. El estribillo hace referencia a su anterior relación: “Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara”.

En el pie de la publicación de Instagram, escribió: “Seguí insistiendo tranqui. Yo ya juego otra liga, si querés ser su Wanda Nara llamame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo dignidad mami”.

La última publicación de Wanda Nara en Instagram Instagram: @wanda_nara

Su hermana Zaira Nara le comentó la publicación que superó los 50 mil likes. “Tremenda”, manifestó, mientras que su estilista, Kenny Palacios escribió: “Me quedé mudo”.

Eso no fue lo único que subió la mediática, ya que compartió una imagen desde su automóvil, en el que manifestó: “¿Estado civil? Feliz”, junto al emoji de un corazón. Su amigo Kenny Palacios le respondió: “El mío en busca de alguno mayor de 18″. La publicación llegó a más de 100 mil likes en menos de una hora.

Como a lo largo de su carrera, Wanda Nara utiliza las redes sociales como espacio para enviar indirectas, mensajes picantes o mostrar sus peleas mediáticas. Por ende, los posibles receptores de estos mensajes podrían ser desde María Eugenia la “China” Suárez, Mauro Icardi o L-Gante, quien volvió a coquetear con ella en una de sus últimas publicaciones.

Las indirectas de Wanda Nara y L-Gante

La exjurada de ¿Quién es la máscara? tenía previsto volver a Estambul, Turquía, aunque no hay certezas de cuando retomará su vida fuera de Argentina. No obstante, en sus redes sociales no dio ningún indicio de una vuelta y compartió varias imágenes en su estadía por el país.

Luego de haber viajado a Punta del Este, Uruguay, la mediática se instaló en Argentina y festejó el cumpleaños número 8 de su hija Francesca. Fue la primera publicación con el cambio de color en su pelo.

Pero en la siguiente quiso interactuar con sus más de 15 millones de seguidores para saber de su opinión y ayudarla a decidir. “¿Qué hacemos con esta morocha? ¿Digo con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?”, consultó la empresaria en una de sus primeras imágenes con su look renovado.

“Decile que se quede”, le escribió el cantante, con el que se mostró públicamente en reiteradas oportunidades y se sospecha de un romance. “Me quedo, me quedo, me quedé”, concluyó ella.

