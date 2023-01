Wanda Nara festejó el cumpleaños de su hija y un gigantesco “invitado” se robó toda la atención

escuchar

A lo largo de los años, Wanda Nara pasó a ser conocida -entre otras cosas- por su preferencia por la ropa de marcas de lujo, las carteras más exclusivas y por su tendencia a dejar miles de bocas abiertas cada vez que organiza una fiesta.

Cuando alguno de sus cinco hijos cumple años, la empresaria hace lo posible para que sea una jornada inolvidable, y el octavo cumpleaños de Francesca, la mayor de sus hijas junto a Mauro Icardi, no fue la excepción.

Finalizada su escapada a Uruguay, la cual disfrutó en compañía de Zaira Nara y de su amigo y estilista Kennys Palacios, Wanda Nara se instaló nuevamente en la Argentina sin certezas de cuándo retomará su vida en el extranjero. Por el momento, demostró estar más que cómoda en el país que la vio crecer y, ubicada en su casa en el country Santa Bárbara, aprovechó para disfrutar a pleno de los días de calor además de mostrarse con un nuevo cambio de look: cabello oscuro.

En medio de esta indefinida estadía, decidió organizar una gran fiesta en honor a Francesca, quien cumplió ocho años. Haciendo uso de la amplia pileta y las extensas instalaciones de su hogar, la fundadora de Wanda Cosmetics orquestó una pool party.

Detalles de la increíble fiesta de cumpleaños temática de Francesca, hija de Mauro Icardi y Wanda Nara

La temática elegida para la ambientación fue el clásico animado de Disney Lilo y Stitch, uno de los films preferidos de la agasajada, combinado con su color favorito, el rosa. Por ende, desde el castillo inflable hasta la incontable cantidad de globos que utilizaron para ambientar la casa llevaban ese tono, al igual que algunas de las decoraciones que se ubicaron en la mesa dulce.

Asimismo, hubo varios guiños al estilo hawaiiano propio de la película estrenada en el 2002, al igual que un dibujo de Stitch encima de la torta de tres pisos y un animador disfrazado del personaje, quien acudió a la fiesta para posar con la cumpleañera.

En el cumpleaños de Francesca estuvieron su hermana Isabella y sus hermanos Benedicto, Constantino y Valentino López

Francesca junto a Wanda, su tía, Zaira Nara, y su abuela, Nora Colosimo

El particular "invitado" que generó furor en la fiesta de cumpleaños de Francesca Icardi

Sin embargo, hubo un detalle en particular que se robó todas las miradas. En una de las tantas fotos que Nara compartió en sus historias de Instagram para inmortalizar la divertida tarde, se pudo ver como Francesca y sus amigas posaban con un gigantesco oso de peluche color rosa que superaba en altura a la misma Wanda.

Según pudo verse en otra de las postales grupales, Francesca estuvo acompañado por su mamá, su hermana Isabella -la otra hija que Wanda tuvo con Nara Icardi- y por sus hermanos Valentino, Benedicto y Constantino, hijos de Nara y Maxi López.

En la reunión también dieron el presente amigas cercanas de la empresaria, Zaira Nara y su abuela, Nora Colosimo. Quien no formó parte del evento fue Mauro Icardi, ya que actualmente está en Estambul mientras continúa con sus entrenamientos en el Galatasaray.

Mauro Icardi le deseó un cumpleaños Francesca a la distancia

A pesar de la distancia, el delantero utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a la niña. “Feliz Cumpleaños princesa mía. Ya pasaron ocho años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto te amo. Ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era papá. Hoy ya te convertiste en una señorita, pero hay cosas que nunca van a cambiar, y tu papito, papurri o una de las mil maneras en las cuáles me llamás va a estar siempre para vos. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo más lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos. Te amo mini yo”, escribió, junto a una serie de fotos que retrataron sus momentos compartidos.

LA NACION