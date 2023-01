Damián Betular opinó sobre la posible conducción de Wanda Nara en MasterChef y habló sobre su futuro en el programa

escuchar

En el 2022 y después de muchos años alejada de los medios nacionales, Wanda Nara realizó su triunfal regreso a la pantalla chica de la mano de ¿Quién es la máscara? (Telefe), programa en el que estuvo como integrante del jurado. Ahora, su carrera televisiva podría pegar un salto aún más grande ya que, tras la confirmación de una nueva temporada de MasterChef (Telefe), la mediática se ubicó entre los posibles conductores. En medio de las especulaciones sobre quién será finalmente el elegido, Damián Betular -uno de los jueces- opinó al respecto en diálogo con LAM (América).

Damian Betular opinó sobre la posible conducción de Wanda Nara en MasterChef y habló sobre su futuro en el programa

Desde hace un par de años atrás y a fuerza de comprar formatos que en el resto del mundo son furor, Telefe logró convertirse en el líder del rating en el rango horario más codiciado: el prime time de la noche. Es por eso que, cada vez que confirman una nueva temporada de alguno de sus populares programas (como La Voz Argentina o Bake Off), toda la atención se fija en quiénes formarán parte del elenco.

Eso mismo sucedió cuando anunciaron el retorno de la versión amateur de MasterChef. Como Santiago del Moro, quien se encargó de las ediciones con famosos, actualmente está al frente de Gran Hermano, desde la producción debieron salir en búsqueda de alguien que ocupe su lugar. Los primeros nombres que trascendieron fueron el de Iván de Pineda -quien condujo Pasaplabra- y Paula Chaves -exconductora de Bake Off Argentina-.

Santiago del Moro es actualmente el conductor de Gran Hermano

Sin embargo, en las últimas horas, otra figura comenzó a sonar cada vez más fuerte. Según Ángel de Brito, desde el canal tienen en la mira a Wanda Nara quien, hasta el momento, nunca hizo un trabajo similar. A pesar de que ella no se refirió a los rumores y no develó si la llamaron efectivamente o no, su intención de quedarse a vivir en la Argentina indica que, en caso de que se lo ofrezcan, no dudará en aceptar.

En medio de esta oleada de especulaciones, desde LAM buscaron a Damián Betular, una de las actuales figuras de Telefe y quien, junto a Damián Martitegui y a Donato de Santis, forma parte del jurado fijo del reality. Durante la nota, el pastelero se refirió a las diversas versiones.

Paula Chaves estuvo a cargo de la conducción de Bake off Prensa Telefe

“Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”, dijo, apenas iniciada la nota. Sobre la ausencia de del Moro, explicó: “Santi me llamó, cuando empezó el rumrum, me habló para avisarnos que no iba a estar y que no sabía quién iba a ser. Está cansado por Gran Hermano, lo vamos a extrañar. Creo que cuando vuelva Celebrity (la versión con participantes famosos) será de él, pero vamos a ver”.

En cuanto a quién será convocado para conducir, aseguró que él se entera a través de LAM y que, aunque intentó averiguar directo en el canal, no tuvo mucha suerte. “Yo la llamé a Paula (Chaves) y me dijo que tampoco sabía. Es genial la incógnita, está selladísimo y no se sabe nada”, admitió, divertido.

“A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, manifestó. Y, cuando le preguntaron si él querría conducir alguna vez, replicó: “Es mucha responsabilidad, yo admiro muchas veces los conductores en vivo. Lo grabado es más cómodo y más fácil, pero es difícil llevar un programa. Prefiero hacer tortas. Yo estoy cómodo como jurado, me divierte y me encanta. MasterChef a mí me cambio muchas la vida y estoy agradecido”.

LA NACION