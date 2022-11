Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su supuesta reconciliación con Mauro Icardi: “No resultó”

escuchar

Entre confirmaciones y desmentidas constantes, todo es incierto en la pareja que conforman -o conformaban- Wanda Nara y Mauro Icardi. Semanas atrás, comenzaron a surgir rumores de un posible acercamiento y fue el futbolista quien lo confirmó más tarde, a través de una serie de fotos y mensajes románticos que publicó en sus redes, desde las islas Maldivas. Sin embargo, la mediática no reaccionó a las publicaciones, hasta las últimas horas, cuando finalmente rompió el silencio y reveló cuál es el estado de la relación.

Tras varios años juntos, con dos hijas en común y una familia ensamblada, los rumores de separación comenzaron meses atrás, cuando la empresaria viajó a la Argentina para cumplir con compromisos laborales. Ahí empezó a acercarse a Elián Ángel Valenzuela - alias L-Gante -, protagonizó uno de sus videoclips e incluso se sospechaba que entre ellos podría haber más que una amistad.

No obstante, tras su vuelta a Turquía, donde se reencontró con sus cinco hijos, Wanda comenzó a subir fotos desde las islas Maldivas que coincidían con las publicaciones que hacía Mauro al mismo tiempo, por lo que, si bien no pasaron juntos, era claro que estaban en el mismo lugar. Finalmente, a través de varios posteos de los dos abrazados, él confirmó la reconciliación: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas”.

Si bien el futbolista fue claro en sus intenciones y mostró las pruebas de que efectivamente estuvieron juntos - y lo volvió a confirmar con un posteo el martes - la mayor de las hermanas Nara se llamó al silencio y no reaccionó ni comentó las publicaciones. No obstante, eso cambió en las últimas horas, porque interactuó con sus seguidores de Instagram y respondió a varias preguntas, entre ellas, la que más de uno se hacía: “¿Por qué no decis que te reconciliaste?”.

Horas después de que Icardi subiera nuevas fotos de ellos durante la escapada romántica, con una foto en la que se tapaba la cara con la mano, Wanda Nara salió a aclarar el estado de su relación y desmintió al futbolista: “Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

No conforme con los dichos de su esposa, una vez más, el exjugador del Paris Saint-Germian (PSG) salió a dar su versión de la historia y subió una imagen de ellos dos juntos en las islas Maldivas, dándose un beso con el cielo azul y el mar de fondo. “Buenas noches. Mañana seguimos...”, escribió junto a un par de emojis y etiquetó a Nara.

Actualmente, la influencer, que es madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, llegó a la Argentina, el mismo lugar donde meses atrás comenzaron a resonar las versiones de separación y de una nueva relación para la empresaria. Según se supo, Wanda viajó para cumplir con compromisos laborales, aunque no se descarta que pueda haber un reencuentro con L-Gante. Por ahora ella continúa firme con la afirmación de que está separada, mientras que Icardi insiste en que están reconciliados.

