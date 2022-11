Laurita Fernández mandó al frente a su novio por su “oscuro” pasado

escuchar

Laura “Laurita” Fernández se atrevió a hablar del “oscuro” pasado que guarda Claudio “Peluca” Brusca, el productor ejecutivo de Bienvenidos a bordo (eltrece). Esta mañana en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en Socios del espectáculo, por la misma pantalla, la conductora se refirió a las travesuras que realizaba su actual pareja cuando era joven. “Mi tío tenía un puesto de diarios y él le robaba”, sentenció.

La conductora visitó el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y desde allí habló sobre su flamante romance. “Siempre nos llevamos muy bien trabajando. Siempre hablamos mucho del programa y él me permitió meterme un montón”.

Laurita Fernández reveló el pasado oscuro de su novio (Fuente: El Trece/Captura de video)

Con respecto a la manera en la que ambos alcanzaron un vínculo más cercano, Laurita Fernández detalló: “Empezamos a hablar mucho por el programa. De tratar de renovarnos para divertirnos. Después hablábamos mucho los fines de semana, primero del programa y después terminamos hablando de la vida, hasta que un día me preguntó por el teatro y empezamos a compartir otras cosas”.

“La primera vez que me invitó a salir le dije ‘no, no da’. Trabajamos juntos, pero yo re quería. Entonces seguimos hablando así hasta que nos preguntamos: ‘Qué está pasando que no nos encontramos nunca fuera del trabajo y nunca en una situación solos, siempre con mucha gente. Pero fue así”, añadió Fernández acerca de su novio.

En tanto, la conductora aseguró que es una de las parejas con las que más “tranquila” está. Al mismo tiempo Fernández afirmó: “El paso que dimos fue cuando dijimos ‘no le hacemos mal a nadie’. No tiene nada de malo”. Tras ello, se dispuso a contar cómo es que le robaba los diarios a su tío y justificó su accionar.

“Casualmente él conoce a mi familia de chico. Mi tío era diariero, tenía un puesto de diarios y él le robaba los diarios. Le leía los diarios gratis, porque en ese momento no tenía para pagarle. Quería estudiar periodismo y como era conocido en el barrio mi tío se acuerda de él”, relató Fernández la anécdota de Peluca y que causó la gracia de los panelistas. “No le pagaba, leía los diarios, los acomodaba y se iba”, complementó.

Tras hablar sobre ese “oscuro” pasado, Fernández admitió que tiene intenciones de ser madre. “Tengo ganas de ser mamá. No ya. Siempre me imaginé siendo mamá de grande. Desde los 20 ya me decía que quería ser madre de grande, pero no ahora. Con el correr de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable”, indicó la conductora.

Laura Fernández cuenta por qué su novio le robaba los diarios a su tío (Fuente: El Trece)

A modo de reflexión tras convivir con anteriores relaciones, destacó la importancia de vivir sola a pesar de mantener un noviazgo ya declarado con Peluca. “En el último tiempo aprendí a disfrutar de los tiempos libres y a no estar todo el tiempo buscando cosas para hacer. Desde chica vivo sola y siempre estuve bien. Me gusta mucho estar un momento sola. No me cuesta”, expresó Fernández y añadió: “Yo soy relajada a la hora de vivir el día a día y encontré a alguien que vive de la misma forma. Eso a mí me gusta. Me siento acompañada, acompaño y nadie interfiere con nada”.

