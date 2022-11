Mauro Icardi compartió una romántica foto con Wanda Nara, pero un mensaje se robó todas las miradas: “Date cuenta”

escuchar

Después de muchas idas y vueltas, de indirectas y posteos en las redes y de supuestos terceros en discordia, finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban: la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El encargado de anunciarlo fue el futbolista a través de un posteo en las redes sociales, donde profesó su amor por la madre de sus hijas. Varias horas más tarde compartió otra romántica postal, pero esta vez no fueron ellos los protagonistas, sino un comentario que le dejaron.

En los últimos días, la mediática y el futbolista sorprendieron en sus redes con una serie de posteos desde las islas Maldivas. Si bien no posaron juntos, el ojo atento de sus seguidores alcanzó para que se dieran cuenta de que estaban en el mismo lugar, lo que advertía una reconciliación en puerta, y que los rumores de romance de ella con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, eran solo eso trascendidos.

Tras confirmar la nueva apuesta al amor, el jugador del Galatasaray hizo una nueva publicación en sus redes. Compartió dos fotos con su esposa frente al espejo del baño del hotel donde se hospedaron. Ella lució un bikini color verde y capturó el momento mientras él la rodeó con los brazos y le dio un beso en la mejilla. “Unos días en el Paraíso”, escribió.

Como era de esperarse, rápidamente el posteo se llenó de likes y comentarios, con uno que se destacó por sobre el resto. “Amigo, vos subís fotos con ella y ella sube sola en bikini, date cuenta campeón”, destacó un usuario de Instagram en referencia a que horas antes, Wanda compartió una imagen con el mismo look y en el mismo sitio, pero sola.

Pero, los comentarios en el posteo de Icardi no quedaron ahí y las críticas no tardaron en aparecer: “Mira que los hombres somos pelotu…. Pero hermano, ¡vos te llevas todos los premios!”, “No te das cuenta de que esa mina no te quiere, mira su cara en las fotos, se nota que quiere salir corriendo de ahí. No existen las segundas temporadas”.

Tras el posteo, Mauro redobló la apuesta con un misterioso comentario que despertó especulaciones. Subió la captura de pantalla de una conversación que tuvo con Nara, a quién tiene agendada como “AA Wan”. En ella se pudo ver una foto que le mandó Wanda - la misma que publicó él para confirmar la reconciliación - junto a unas palabras de amor. “Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G”, tipeó junto al emoji de un bebé. Y posteriormente mandó: “2022″.

El exjugador del Paris Saint Germian hizo pública la conversación y comentó en las redes: “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de tus deseos. Pronto volveremos con G”. Si bien no hay nada confirmado, una de las especulaciones podría ser que están en la búsqueda de su tercer hijo juntos, aunque solo el tiempo lo confirmará o desmentirá.

