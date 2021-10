Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi: “Libremente nos volvemos a elegir”

A poco más de una semana de su explosiva publicación, Wanda Nara rompió el silencio y reveló cómo está hoy su relación con Mauro Icardi, luego de que le encontrara chats íntimos con Eugenia “la China” Suárez. La empresaria admitió que le pidió el divorcio a su esposo, pero que luego decidió darle otra oportunidad.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”, reconoció Wanda al comienzo de su descargo. La empresaria decidió hacer la publicación en Instagram, donde cuenta con 9,6 millones de seguidores, al igual que había hecho la semana pasada la ex Casi Ángeles para contar su versión de los hechos.

El descargo de Wanda Nara sobre su crisis con Mauro Icardi Instagram: @wanda_icardi

Y continuó: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

La mayor de las Nara contó que fue junto a su esposo a un abogado y que “en dos días Mauro aceptó todas las condiciones” y firmaron el acuerdo de divorcio. Sin embargo, la historia no terminó con la ruptura de la pareja.

La empresaria reveló que al día siguiente Icardi le escribió una carta como “nadie jamás” lo había hecho en toda su vida. “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, le puso el futbolista en el texto. Esta frase, según señaló Wanda, fue la que le habría hecho reflexionar sobre el futuro de su relación con el futbolista del Paris Saint-Germain.

“Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”. En este sentido, Wanda confirmó que se reconcilió con su pareja: “Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”. Y resaltó: “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”.

Horas antes de reconocer que se reconcilió con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió con un video en el que cantaba “que se muera el cabrón que daño le hizo”

A diferencia de otras de sus publicaciones, en la de este lunes Wanda profundizó sobre cómo seguía su relación de pareja, pero decidió no referirse a la China Suárez, a quien había señalado como la tercera en discordia en la crisis con su esposo.

En la mañana del lunes, el futbolista del PSG había dado a entender que estaba reconciliado con su pareja tras publicar una foto en la que se veían sus manos y las de Wanda tomadas. “Desayunando con amor”, escribió Icardi, arrobando a la empresaria.

Mauro Icardi publicó una foto junto a Wanda Nara desayunando Instagram @mauroicardi

La frase del deportista fue acompañada de una postal que pone foco en sus dedos anulares, en los cuales la pareja lleva tatuado el nombre del otro, dado que la influencer había mostrado la semana pasada su decisión de quitarse la alianza de casada.

El enojo de Wanda con Juana Viale

Este fin de semana, Juana Viale se refirió al escándalo que los medios llamaron Wandagate en su programa. La conductora tomó posición en el desafío “team Wanda, team China” y se volcó por la actriz tras admitir que era “fan” de la ex Teen Angel.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) Ángel de Brito reveló que Wanda Nara estaba enojada con la nieta de Mirtha Legrand. “Aparentemente, cuando Juanita estuvo en París hace poco, le habría pedido una nota a Wanda e Icardi y Wanda le dijo que no”. Vale recordar que en agosto pasado la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) viajó a la capital francesa para acompañar a su hija Ámbar a instalarse allí, donde la joven estudiará una carrera nueva relacionada con el arte.

Siguiendo con el relato, el conductor observó: “Wanda calcula que Juanita banca a la China, porque Wanda no le dio la nota”. A su vez, el periodista recordó que la actriz fue cuñada de Juana, ya que tuvo un romance con su hermano Nacho entre 2010 y 2012, antes de que la actriz comenzara a salir con Nicolás Cabré, padre de su hija mayor Rufina.