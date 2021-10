“El código del pirata”: cómo hizo Icardi para seducir a la China Suárez sin ser detectado por Wanda Nara

Yanina Latorre dio a conocer este lunes en Los ángeles de la mañana (eltrece) los “códigos del pirata” con los que Mauro Icardi habría contactado por Instagram a la China Suárez, sin que Wanda Nara lo notara, antes de comenzar a chatear con la actriz vía Telegram. Luego, Ángel del Brito dio a conocer la versión de la ex Teen Angel que confirmaría esta información.

“El código del pirata en las redes es así: empieza un guiño inocente de un lado, un like, el emoji del fueguito o de las manitos”, comenzó relatando la panelista. Y aclaró: “Generalmente los piratas o no se siguen o solo uno sigue, pero no es mutuo”.

Yanina Latorre reveló el "código del pirata" que usó Mauro Icardi con la China Suárez

Luego, Latorre continuó explicando qué sucede después de que “el pirata” le envía el emoji o like a su potencial conquista. “El otro recoge el guante, te manda una foto, te manda el teléfono, porque cuando no hay respuesta es que el otro no agarró viaje”, indicó.

En este sentido, la “angelita” volvió a insistir en que cuando las dos personas se involucran y comienzan a chatear, generalmente se dejan de seguir. También explicó cómo hacen para avisarse cuando están libres para poder hablar. “Por ejemplo, si quiero llamarte la atención con el nombre (de usuario), te sigo y te dejo de seguir tres veces seguidas. Eso es un aviso de que te quiere hablar. O te likea 15 fotos de la nada y después le saca el like, para borrar la evidencia”.

Según mostró Vicky Braier en redes, Mauro Icardi no seguía a la China Suárez, pero le ponía like en las fotos Instagram: @juariu

En el estudio, el conductor y las panelistas relacionaron esto con el “prende y apaga” o el zumbido que había habilitado el Messenger para llamar la atención de un usuario. “Con mucho like, con seguir y dejar de seguir, el otro entiende que está libre para hablar a ver si vos estás...”, retomó Latorre.

En este sentido, la mediática indicó que esta es una estrategia que permite que las parejas de los involucrados no se percaten de la conquista virtual. “Wanda nunca lo vio en Instagram todo eso”, afirmó Yanina. Y remarcó. “El pirata profesional no te deja el like, te likea y a la media hora lo saca porque solamente es a los efectos de avisar que está libre o que te quiere decir algo”.

Mientras Wanda Nara asegura que están separados, Mauro Icardi da a entender que se reconcilió con su esposa Instagram @mauroicardi

Ángel deslizó otra posibilidad que había surgido como un rumor en el escándalo del Wandagate: “Podés hacer una historia con una cancioncita de París y se la mandás por Telegram, porque después desaparece”, deslizó el conductor, y Pía Shaw exclamó: “Eso pasó”.

El sábado 16 de octubre se desató el escándalo tras la publicación de una explosiva historia por parte de Wanda, en la que daba a entender que se había separado de Icardi y que había una tercera en discordia. Pero antes, la China Suárez había subido un video en el que se la veía junto al estilista Juanma Cativa con un tema de fondo cuyo estribillo llamó la atención, ya que decía: “Me imaginaba tú y yo en París”. Tras la mediatización de la crisis entre Icardi y la empresaria, se insinuó que este material estaba dirigido al futbolista.

La versión de la China Suárez

Ángel de Brito reveló este lunes la versión que la China Suárez le habría contado a un allegado de ella sobre cómo comenzó su relación con Mauro Icardi. Los dichos de la actriz confirmarían el uso del “código del pirata” relatado por Latorre.

“Qué dice la China Suárez, que efectivamente Icardi empezó, con el tema de los fueguitos y los likes y todo lo que está contando Yanina”. El conductor reveló que “hace varios meses, cuando empezaron a hablar ellos dos, lo primero que le dijo él es ‘sos la mujer de mis sueños’, ‘sos mi ídola, te veo desde chiquito’”.

Luego, el también jurado de La Academia indicó que el futbolista del PSG le habría dicho que estaba en crisis con Wanda y que se quería separar. Algo que la China sostuvo en el descargo que publicó el pasado miércoles, cuando dijo: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

“Así arranca y después solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que estaba en crisis con Wanda”, explicó el conductor y recordó: “Crisis que en su momento se dijo públicamente y fue desmentida por todos”.

De Brito continuó explicando que Icardi le contó de la supuesta crisis de pareja que estaba atravesando a la actriz y le habría dicho: “Me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja, la veo como hermana o como madre”. También agregó que el futbolista le contaba qué tipo de discusiones tenía con su esposa.