La foto con la que Wanda Nara mandó un contundente mensaje a Mauro Icardi... ¿y un guiño a la China Suárez?

El denominado “Wanda Gate” no da tregua. Desde el momento en que Wanda Nara expuso mediáticamente que su marido, Mauro Icardi, estaba teniendo intercambios virtuales con María Eugenia “China” Suárez que estalló una bomba mediática con repercusiones internacionales.

Por lo tanto, como las tres partes se comunican a través de sus redes sociales, todos los ojos están puestos en sus cuentas de Instagram, donde el escándalo tuvo su primer capítulo.

Este domingo no fue la excepción en cuanto a novedades vinculadas a la pareja Nara-Icardi. La empresaria posteó una imagen en la que se la ve comiendo unas baguettes en las calles de París -con boina incluida-, que acompañó con una pregunta para sus 9 millones de seguidores: “Mi domingo. ¿Y ustedes?”, quiso saber Wanda. De inmediato, muchos usuarios notaron que Nara sigue sin usar su anillo de casada, lo cual refuerza la información que se brindó en el programa de eltrece, Los ángeles de la mañana: que la empresaria está contemplando seriamente pedirle el divorcio al futbolista, y que la reconciliación está muy lejos.

Asimismo, otros seguidores de Nara también interpretaron la imagen como una respuesta a una foto que subió la China Suárez a su cuenta de Instagram, en la que también se la ve comiendo, en su caso, un helado. Esta no sería la primera vez que los posteos de una y la otra parecen estar vinculados por ciertas similitudes, como el uso de las mismas canciones.

En cuanto a Icardi, en este “minuto a minuto” del escándalo, el jugador volvió a seguir a Wanda en las redes y al PSG.

Icardi y sus curiosos posteos de las últimas horas

Lo que ha quedado en evidencia este fin de semana es que el futbolista sigue intentando reconciliarse con Wanda, y lo hace a través de varios mensajes románticos dedicados a su esposa, mostrando su arrepentimiento. Por lo tanto, sorprendió muchísimo cuando súbitamente hizo una curiosa movida: dejar de de seguirla en Instagram (situación que cambió hace unas horas) y compartir una polémica historia que borró a los segundos. Al poco tiempo, reapareció con otra foto íntima de la pareja y los comentarios cerrados. “Buen día”, escribió Icardi en el epígrafe de su publicación de las primeras horas del sábado. En la postal en blanco y negro se lo podía ver dándole un beso a Nara.

Inesperado: Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en redes sociales (Captura: Instagram @mauroicardi)

A pesar de esto, y como se puede notar en el poste de este domingo, Wanda sigue ignorando los gestos virtuales de Icardi. Hace unas horas también publicó historias en su cuenta de Instagram con sus hijas como protagonistas y una publicación en su feed también con Isabella y Francesca.

La palabra de la China Suárez

Descargo en Instagram de la China Suarez 2

El jueves, la actriz, que fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio, emitió un fuerte descargo en las redes sociales donde dejaba entrever, sin nombres propios, que Icardi había iniciado las conversaciones y no a la inversa.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté”, escribió. “Yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, expresó en un fragmento de su extenso comunicado.