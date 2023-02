Wanda Nara volvió al país e hizo una inesperada revelación sobre la China Suárez

escuchar

Corría el 2021 cuando estalló una bomba mediática que fue difícil de callar. Se lo conoció públicamente como el Wanda Gate y tuvo como protagonistas a Wanda Nara, su entonces marido Mauro Icardi y a María Eugenia “la China” Suárez como tercera en discordia.

Si bien pasó el tiempo, la relación quedó dañada entre ambas mujeres y cada tanto aparecen comentarios o posteos en redes, que los fanáticos no tardan en interpretar como indirectas. No obstante, ahora la mediática hizo una contundente revelación sobre la exprotagonista de Casi Ángeles que sorprendió a todos.

La vida personal de Wanda Nara siempre da que hablar. Tras el escándalo entre el padre de sus dos hijas mujeres y la actriz, más de uno pensó que la relación había llegado su fin, pero ellos superaron la crisis. Un año después de ello volvieron a mostrarse lejos y distanciados: ella se instaló en la Argentina, donde se acercó a Elián Ángel Valenzuela, alias “L-Gante” y aseguró en reiteradas oportunidades que estaba sola, algo que mantiene hasta el día de hoy.

Durante las últimas semanas, la empresaria hizo varios viajes por el mundo. Antes de volver a Turquía para que sus hijas se reencontraran con su padre, se hizo un rotundo cambio de look: abandonó el rubio y se unió al team morochas. No obstante, ella no fue la única, puesto que Eugenia Suárez, también pasó por la peluquería y los seguidores repararon en algunas similitudes entre los cabellos de ambas.

La llamativa fotografía de la China Suárez y Wanda Nara que generó polémica en las redes sociales por su similitud (Fuente: Instagram/@wanda_nara @sangrejaponesa)

Por otra parte, ambas hicieron dos posteos muy parecidos en sus redes. Lo cierto es que ninguna hace nada al azar y los fanáticos de ambas lo notaron. Primero, Suárez subió una foto en recostada sobre una reposera con una bikini negra, una gorra y el brazo arriba de la cabeza, con la mirada fija a la cámara. Posteriormente, Nara publicó una imagen en la misma pose, pero, con un conjunto rosa y amarillo, algo que no pasó inadvertido.

Wanda Nara reveló que bloqueó a la China Suárez

Tras pasar unos días en Estambul, Turquía, junto a cuatro de sus hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y su ex Mauro Icardi, la mediática tuvo un paso relámpago por Buenos Aires y pasó por Ezeiza. En ese contexto fue abordada por un móvil de Socios del espectáculo (eltrece) donde habló de varios temas, desde el casamiento de su padre Andrés Nara, hasta la relación con su ex, su futuro como conductora de MasterChef y precisamente por estas coincidencias con Suárez, tanto de cabello como de posteos que resonaron recientemente.

La respuesta de la modelo fue contundente, y sin titubeos expuso: “No la veo, porque la tengo bloqueada, así que no tengo ni idea de lo que sube o lo que no sube”. Si bien su revelación causó sorpresa, puesto que abrió la puerta para especular que, si bien pasó el tiempo, las cosas no habrían quedado del todo olvidadas, por lo menos para ella.

La China Suárez y Wanda Nara supieron tener buena onda en el pasado, hasta que estalló el recordado Wanda Gate (Fuente: Instagram/ @sangrejaponesa @wanda_nara)

A pesar de que Nara no hizo más comentarios sobre el tema, sí dio algunos detalles más de su nuevo cambio de imagen y negó que esté relacionado con Suárez. “Lo hice para una película. La verdad es que a mí no me gustaba al principio, a muchos les gustó”, le dijo al cronista y en este sentido se expresó sobre el color a futuro y sostuvo que “seguramente vuelva al rubio”.

