Wanda Nara se quebró al hablar de su separación de Mauro Icardi, recordó el Wandagate y se refirió a la China Suárez

Corría octubre de 2021 cuando explotó una bomba mediática que dio inicio a uno de los escándalos en el espectáculo más comentados de los últimos años: el Wandagate, que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez. Pasó mucha agua debajo del puente y ahora, a más de un año, el matrimonio se separó. Sin embargo, en una reciente entrevista que dio en la televisión Italiana, la empresaria habló a corazón abierto sobre el polémico triángulo amoroso que generó un quiebre con su pareja y se mostró notablemente angustiada.

Si bien Wanda confirmó una y otra vez que está soltera, Mauro no se da por vencido e insiste en reconquistarla. Tras cumplir compromisos laborales en la Argentina, la modelo viajó a Turquía para reencontrarse con sus hijos y posteriormente voló a Europa, donde, además de participar de la versión italiana de Bailando por un sueño, dio una entrevista donde habló sin tapujos del escándalo con la China Suárez.

El Wanda Gate tuvo como protagonistas a la China Suárez, Mauro y Icardi y Wanda Nara Instagram: @sangrejaponesa/ @mauroicardi

En LAM (América TV) compartieron fragmentos de la nota que Wanda le dio a la TV italiana, donde habló del hecho que generó un quiebre en la relación con el padre de sus dos hijas menores. “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto...’”, sostuvo con un nudo en la garganta que le impidió seguir el relato. “Que conoció a esta chica...”, la ayudo a seguir la conductora.

En esta misma línea, Nara continuó su relato y reveló qué le contó su marido sobre la actriz. “Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo. Era una chica que en la Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja”, comentó y aseguró que “ahí empieza todo”. Asimismo, enfatizó en que no le interesaba qué pudo haber pasado, pero remarcó que, para ella, era “grave el hecho de que justo fuera con una persona así”.

Wanda Nara se quebró al hablar de Mauro Icardi

Por su parte, la presentadora le consultó si se sintió ofendida con lo que pasó y ella respondió que sí. De esta manera, la italiana retomó la charla: “En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de Mauro”, a lo que Wanda remarcó que en la Argentina algunas mujeres consideran que no fue una traición y otras que sí. “Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, precisó.

Frente a tamaña revelación, la conductora le preguntó a la artista si ante la sospecha de haber sido traicionada habló con su marido y cuál fue su respuesta. “Él me dijo toda la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal”. “¿Te dijo que te traicionó”, la indagó la entrevistadora. “No, no, me dijo que había visto a una persona”, respondió Wanda.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram)

Acto seguido, en el programa que conduce Ángel De Brito mostraron otra fragmento de la entrevista donde se pudo ver a la argentina visiblemente emocionada al responder a una pregunta sobre su relación con el futbolista. “Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre, en envejecer al lado del hombre que uno elige, pero a veces la vida te sorprende, ¿no?”, manifestó. “Y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.

Para cerrar, Wanda nombró a sus dos hijas mujeres y, visiblemente afectada, comentó: “No veo a Francesca o Isabella algún día en un lugar donde no son felices. Yo como madre quiero acompañarlas y demostrarles que se puede seguir adelante, que nadie debe hacerle mal a nadie y que siempre hay que buscar la felicidad”.

