Susana Roccasalvo blanqueó el romance oculto que tuvo con el hijo de Nacha Guevara

escuchar

Susana Roccasalvo quedó expuesta en vivo luego de revelar con quién mantuvo un romance oculto. Este jueves, en su visita a Socios del Espectáculo (El Trece), la conductora respondió a una serie de preguntas acerca de su vida privada y en un momento Rodrigo Lussich la incomodó al ventilar su relación con el hijo de una famosa actriz argentina.

Susana Roccasalvo tuvo un romance con el hijo de una famosa actriz

Como es habitual en el matinal, los invitados se someten a una serie de preguntas acerca de su pasado y cuestiones que en muchos casos son un secreto para la vida pública. Así fue el caso de la conductora de Canal 9, quien terminó por dar a conocer la identidad de su expareja.

Sin pudor, Lussich se atrevió a deslizar en vivo el nombre del hombre que conquistó el corazón de Roccasalvo, pero que -por diferentes razones- no dio los frutos deseados y a fin de cuentas terminó. “Estuvo un año en un romance que finalmente terminó por algunos problemas de horarios y de actividades que no contrataron con… Ariel (Del Mastro), ¡el hijo de Nacha!”, pronunció el conductor.

De inmediato, Roccasalvo reaccionó con humor y respondió: “¡Sáquenlo!”. Luego de unos minutos de tensión y risas en el estudio de Socios del Espectáculo, la conductora admitió: “Fue una pareja muy de nosotros dos, muy privada. Nos conocimos en televisión cuando vino al programa y lo admiraba mucho. A Nacha la conozco, pero no la llegué a conocer como suegra”.

“En su momento me llamó mucha gente para preguntarme, pero yo a él lo cuidé muchísimo. Como buena maestra, le enseñé qué contestar frente a las preguntas”, dijo Susana acerca de los consejos que le brindó a Ariel. “Nos queremos mucho y fue una relación muy sentida y muy fuerte. Parece mentira, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no coincidimos”, lamentó la conductora. No obstante, Lucila “Luli” Fernández opinó: “Yo la veo muy enganchada”.

“Nos queremos mucho. Hay alguien que se va a infartar en la mañana de hoy”, respondió Roccasalvo luego de salir a la luz el secreto que mantuvo por años guardado junto al reconocido director de teatro. “Yo a Nacha la cuido. Nosotras tenemos una relación por una casualidad de la vida”, agregó Susana y luego contó que ella fue quien le informó tras una situación delicada, su romance con Ariel.

“Nacha lo sabe como lo sabe toda la gente del teatro. Porque un día me siento a comer y Lucía Galán me dice: ‘es fulano de tal’. Y yo me quedé sorprendida. O sea que en el teatro, la gente lo sabe. Lo sabe todo el mundo”, analizó Roccasalvo e insistió sobre Guevara: “Es muy discreta”.

En cuanto al amor que nació entre ella y Ariel, Susana no entiende muy bien cómo llegó a suceder, ya que afirmó ante el panel de Socios del Espectáculo: “Nunca en los años que trabajo acá quise salir. Pero nunca me gustó ningún nada. Ni actor, ni director… Nada”. Luego de la insistencia de los periodistas para que la conductora regrese con Del Mastro, concluyó: “No, por favor. Basta”.

LA NACION