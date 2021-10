Ximena Capristo reveló cómo reaccionó cuando cuando encontró los chats de Gustavo Conti con otra mujer

Invitada al programa Debo decir, que se emite por América los domingos por la noche, Ximena Capristo contó cómo reaccionó al descubrir, tal como lo hizo Wanda Nara, mensajes de su marido con una desconocida en Instagram. El caso se hizo famoso porque Capristo publicó los chats descubiertos. Y aunque muchos auguraron que la infidelidad virtual terminaría con el matrimonio de más de dos décadas y un hijo en común, lo cierto es que ella perdonó a Gustavo Conti (su esposo) y apostó por seguir con la pareja.

Mientras en el living del programa que conduce Luis Novaresio debatían sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ximena explicó su caso: “Yo descubro todos estos chats porque nosotros teníamos un iPad en el que poníamos música y él (Conti) tenía su Instagram ahí. Así que salieron los mensajes mientras yo estaba buscando un tema. Era como que los tenía que ver, de alguna forma. Y esto fue muchos meses antes de que yo lo contara”.

Ximena Capristo estuvo invitada al programa Debo decir y habló de la infidelidad virtual de su marido Instagram @ximecapristo

A continuación, describió cuál fue su reacción frente a los mensajes: “Lo senté a Gus y le dije: ‘Nosotros somos felices juntos, nos amamos. ¿Vos me amás?’.’Sí'. ‘Tenemos un hijo hermoso’. ‘Sí’. ‘Mirá cómo le ponés like a todas las pibas. A mí me parece bárbaro. ¿Pero por qué no concretás y estás con ellas? Yo no te voy a dejar a vos porque te amo, porque somos familia y porque no te quiero dejar. Pero si vos querés estar con alguien, podés hacerlo. Abramos la pareja y démonos una oportunidad a ver cómo funciona’”.

Pero el actor rechazó su propuesta: “Me dijo ‘¡No! ¿Estás loca vos?’. Entonces yo empecé a picotear en algunos programas diciendo que quería abrir la pareja pero Gus no quería. Y él, después, se enojó con esta situación”, agregó.

Frente a las preguntas del resto de los invitados, Capristo reveló que, ante su insistencia por abrir la pareja, Conti le preguntó si quería estar con otro tipo. “Yo la verdad que no juego con nadie”, señaló y comparó los chats de Conti con los de Icardi: “Él estaba jugando con esta persona. Y en lo que muestra Wanda dicen como que se van a encontrar en un boliche, una cosa así… Bueno, esta chica lo invita a él a encontrarse en algún lugar y él decía que lo iban a rajar. ¡Mentira! ¡Si nosotros no teníamos ningún problema!”.

Ahí fue donde Capristo contó qué era lo que la había enojado tanto: “Toda esa situación me molestó a tal punto, porque él mintió y me hizo pasar por loca. Y la verdad es que no estuvo bueno. Yo lo expuse porque me enojé en una cena de amigos, un domingo a la noche, por algo que él comentó en la mesa. Así que, mientras íbamos en el auto, le publiqué todo. Ese fue el día del impulso”.