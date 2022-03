Murió Gerardo Rozín: “Ya no va a ser lo mismo”, el último mensaje del intendente de Rosario para su amigo

“Una de llorar dirías. Pero esta es de llorar en serio. Con rabia. Hiriente. Si pudieras ver ahora se te irían mucho de los temores. Se te quiere hermano, furiosa y masivamente”. Con estas palabras comienza el último mensaje que Pablo Javkin, intendente de Rosario, dedicó a su amigo de años, Gerardo Rozín, también oriundo de esa ciudad.

“Se llenó la tele de vos, de tu voz, de tu historia, de tu amor incondicional por nuestra patria, nuestra Rosario”, sigue el texto, personal, que simula hablar directo al periodista -que falleció ayer, a los 51 años, a causa de una enfermedad grave- y que recoge las repercusiones en los medios de todo el país, donde los saludos y las condolencias hacia el conductor de “La peña de Morfi” se replican.

“Nos dijimos todo, cortando el aire con una tijera, en el orden establecido, comiendo y sintiendo todo como una aventura rara para dos habitantes eternos del patio de nuestro querido Superior. No sé cómo será ahora”, agrega el funcionario en sus redes sociales, en las que da detalles de la relación cercana que mantenía con Rozín.

Luego, en un tono aún más íntimo, escribe: “No se me ocurre cómo hacer los domingos a la noche sin llamarte, ni sin tu cuidado exigente sobre cada cosa que podamos hacer. Como si te faltara dejarme algo, me enseñaste las pelotas del último tiempo, las que te aseguro jamás había conocido en alguien”.

— Pablo Javkin (@pablojavkin) March 12, 2022

“Te veo en ese brindis con Dolina, brindando por el amor que es lo contrario a la muerte. Con ese amor, entonces, nos quedamos por acá. Pero sabes muy bien que ya no va a ser lo mismo”, cierra el intendente dirigiendo sus cálidas palabras a Rozín.

Javkin mantuvo con Rozín una cercana amistad desde la adolescencia y esta mañana expresó en diálogo radial lo díficil que fue atravesar la situación. “Estuve con él la semana pasada. Es una situación muy dolorosa”, contó. El intendente explicó que Rozín que desde hace un año el conductor atravesaba por una situación de salud “complicada”, que eligió atravesar sin hacerla pública.

“Quiero respetar también la decisión que él tomó, pero también entiendo que la publicación de la noticia provocó una explosión de amor hacia él”, aclaró el intendente, durante la entrevista con Radio 2.

Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años, a causa de un tumor cerebral. Según pudo confirmar LA NACION, el último adiós al periodista y conductor será este domingo, día en que lo enterrarán en su tierra natal: en el Cementerio Israelita de Rosario, donde también se encuentra enterrada su madre.

