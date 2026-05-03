La increíble historia del Oscar perdido que no pudo viajar como equipaje de mano

“Usted no puede llevar esto con su equipaje de mano. Podría usarse como un arma”. Uno de los ganadores del Oscar 2026 recibió el miércoles 26 de abril ese comentario de una agente de la Transportation Security Agency (TSA) mientras hacía en el Aeropuerto JFK de Nueva York los trámites de embarque del vuelo que iba a llevarlo a la ciudad alemana de Francfort. La encargada de seguridad señalaba la estatuilla dorada que el director de origen ruso Pavel Talankin recibió el 15 de marzo pasado como vencedor del premio de la Academia de Hollywood al mejor largometraje documental.

“Es completamente incomprensible que consideren al Oscar como un arma. En vuelos anteriores lo llevé en la cabina y nunca hubo ningún problema”, esbozó Talankin como argumento de defensa, pero la empleada de la agencia federal estadounidense a cargo de la seguridad en los aeropuertos no alteró su postura. Ante la persistente negativa, la estatuilla fue enviada con un envoltorio precario a la bodega del avión de Lufthansa, pero desapareció al llegar a Alemania.

Después de varios días de incertidumbre, la aerolínea informó oficialmente este fin de semana que el Oscar fue localizado “y se encuentra a salvo bajo nuestra custodia en Francfort” con la intención de restituirla a su dueño en el menor tiempo posible.

En el documental ganador del Oscar 2026 Mr. Nobody Against Putin (El señor nadie contra Putin), Talankin narra la peripecia de la que es protagonista desde que empezó a oponerse desde su lugar de trabajo como maestro de escuela primaria en una ciudad industrial de Rusia a las imposiciones políticas de corte autoritario, militarista y nacionalista incorporadas a los planes de estudio de ese nivel escolar por parte de las autoridades rusas tras la invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin. El documental cuenta cómo a raíz de ese cambio, el docente deja de ser valorado y apreciado para convertirse en un virtual paria. El episodio lo obligó finalmente a abandonar su país.

El último miércoles, Talankin se disponía a regresar a Alemania, donde vive en condición de exiliado político, con el Oscar que obtuvo en marzo pasado. Se había movido sin problemas desde ese momento en al menos una docena de vuelos con el Oscar dentro de su equipaje de mano. Hasta que en la Terminal 1 del JFK neoyorquino, el control de seguridad lo frenó y le impidió viajar a Francfort en un vuelo de Lufthansa con la estatuilla (que pesa casi 4 kilos) en su equipaje de mano.

Talankin (segundo desde la derecha) y el resto del equipo responsable de Mr. Nobody Against Putin celebran en Hollywood el Oscar al mejor documental en la noche del 15 de marzo último Jordan Strauss - Invision

Talankin recurrió a la ayuda de un traductor y logró que Lufthansa se ofreciera a acompañarlo hasta la puerta de embarque e inclusive a guardar la estatuilla en la cabina del piloto, pero la TSA se negó. Como el cineasta solo viajaba con equipaje de mano, la aerolínea le entregó una caja de cartón para depositar la estatuilla y llevarla a la bodega del avión. Dos empleados de Lufthansa guardaron el Oscar en un envoltorio hecho en plástico de burbujas, le entregaron a Talankin una etiqueta a modo de comprobante y se llevaron la caja.

A la mañana siguiente, cuando el avión llegó a Francfort, Talankin comprobó que la caja no aparecía por ningún lado. Al comprobar la pérdida, Lufthansa ordenó “una búsqueda interna exhaustivva para asegurar que el Oscar sea encontrado y devuelto lo antes posible”.

En ese momento, tal como fue consignado en el portal informativo digital Deadline, especializado en información de Hollywood, Talankin y sus productores fueron informados de que los ganadores del Oscar activos pueden solicitar a la Academia de Hollywood una estatuilla de reemplazo en el “caso excepcional” de que un Oscar se extravíe o sufra daños graves.

No fue necesario. Casi dos días después del episodio, a través de una comunicación enviada a Variety, Lufthansa confirmó que la estatuilla fue localizada y quedó bajo custodia de la aerolínea en Francfort. En el medio quedaron abiertos varios interrogantes como los que planteó desde su cuenta de Instagram el otro director del documental ganador del Oscar, David Borenstein, mientras seguía la búsqueda: “No encuentro ningún otro caso de alguien obligado a facturar el Oscar en un aeropuerto. ¿Habrían tratado a Pavel de la misma manera si fuera un actor famoso o si hablara inglés con fluidez?”

Mr. Nobody Against Putin permanece inédita hasta hoy en la Argentina. No está disponible en ninguna plataforma local de streaming.