Yanina Latorre le respondió a Wanda Nara y confirmó que tiene pruebas que la comprometen con Mauro Icardi

Yanina Latorre cargó nuevamente contra Wanda Nara en medio del viaje que hizo con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, a Brasil. Tras el ida y vuelta que surgió entre ellas la semana pasada, este lunes, desde el estudio de LAM (América), la panelista dio detalles de las pruebas comprometedoras que tendría contra la influencer.

Latorre explicó cómo es el vínculo entre la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y el cantante de cumbia 420, quienes habrían recompuesto su relación hace solo “cinco días” y que Wanda lo tenía bloqueado en el teléfono porque “no le gustó lo que dijo L-Gante en el programa de Susana Giménez”.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara y aseguró que tiene pruebas que la comprometen (Fuente: Captura de imagen/América)

“Ella tenía una dicotomía, de seguir viendo al padre de sus hijas, seguir con eso y remarla. Pero me dijo que lo intentó por todos los medios y no pudo”, empezó Latorre y siguió: “La edad le tira, porque es un niño [L-Gante] y esto no termina bien”. Cabe destacar que el cantante tiene 24 años y Nara 37 años.

En tanto, Yanina aseguró que el vínculo entre los dos nació en 2022, antes de que grabaran el videoclip juntos. Según explicó, Wanda se “apersonó” en la casa de Marcelo Tinelli porque L-Gante había sido invitado a comer un asado. “Ella eso lo va a negar como hace con todo. Pero blanquea su noviazgo de hace cinco días. En esos dos años y medio pasó de todo entre ambos”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que Nara está enojada tras las versiones de que Mauro Icardi tendría novia: “A ella eso le molesta”. Minutos después explicó una situación que le llamó la atención de esa expareja: “Ella se olvida, pero cuando me puteó el sábado yo le dije: ‘Flaca, nunca me dijiste ni gracias con lo de La China [Eugenia Suárez]. Me inmolé por vos. Nunca un gracias. Y cuando le pedís una data, te clava el visto. Entonces, cuando se casó con Mauro, la que fue la vocera de este romance defendiéndolos de la icardeada y qué sé yo, fui yo. Ahí ella me llamó llorando que no tenía tarjeta de crédito y le tuve que pagar el paf para los pibes”.

Al mismo tiempo, definió al futbolista y a la influencer como “tóxicos” porque se revisaban los celulares. “Tenían las claves de las contraseñas de las redes sociales. Y ahí mismo dije que eso iba a terminar mal”, acotó.

El ida y vuelta entre Latorre y Wanda Nara se originó en medio del viaje de la influencer a Brasil con L-Gante (Foto: Instagram @lgante_keloke / @wanda_nara)

“Tengo 20 mil chats que la comprometen, entonces, cuando me calenté, amenacé”, insistió Latorre. En ese momento Ángel De Brito interrumpió: “Lo que pasa es que Wanda le contó a Yanina cosas que la hacen quedar muy mal parada frente a otras botineras colegas suyas”. “Hasta de Camila Homs, porque en Bake Off se le hace la amiguita, pero la mataba”, arremetió Latorre.

Entre otras cosas, la panelista de LAM contó: “Cuando tuvo el problema con Mauro y La China, ella me quería operar a mí, que ahí no entré, porque no soy tan bolu***. Ella decía que no era la única cornuda, los ensuciaba a todos sin ningún tipo de pruebas. Cuando hablé sobre eso, lo hice porque ella me lo pidió. Cuando pasó eso, empezó a llamar a Benjamín Vicuña y a todos los que tuvieron algo que ver con La China”.

Luego de confirmar que tiene pruebas que complicarían la imagen pública de Wanda Nara, Yanina Latorre reiteró que la actitud de la conductora en las redes sociales le causó indignación.

El origen del ida y vuelta entre Wanda Nara y Yanina Latorre

Esta confrontación se inició el pasado viernes, cuando Icardi confirmó que sufrió una rotura de ligamentos y menisco de la rodilla derecha. En el programa radial que conduce Latorre en El Observador, dijo: “Pobre Icardi está mal (...) Andá a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano, que cuando casi te moriste en la miseria te salvó de todo”, y advirtió: “Yo soy una mujer agradecida y para mí la familia es la familia”.

El descargo de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Horas después y desde Brasil, Nara no se quedó callada y mediante una historia de Instagram y sin dar nombres, apuntó: “A la señora que da cátedra de vida le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad con mentiras o testigos inventados”.