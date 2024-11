La historia de amor de Wanda Nara y L-Gante: de filmar un videoclip a tener fuertes idas y vueltas y confirmar la relación

Hay amores de ficción que terminan convirtiéndose en realidad y protagonizan una verdadera historia “de novela”. La de Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, es una de esas relaciones que tomaron por sorpresa a más de uno. Lo que comenzó como casuales apariciones en redes sociales se coronó en un videoclip subido de tono que evidenció la química que tenían. Durante los últimos dos años, tuvieron cientos de idas y vueltas e incluso hasta estuvieron enfrentados. En el medio, ella se reconcilió y se volvió a separar de Mauro Icardi; sin embargo, ahora, contra todo pronóstico, la mediática y el cantante blanquearon, lo que, para muchos, ya era un secreto a voces: su romance.

A mediados de 2022 se empezó a notar un acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante. Ella venía de unos meses de crisis con Mauro Icardi a partir del escándalo del Wanda-Gate: según las versiones, el futbolista le habría sido infiel con María Eugenia ‘La China’ Suárez. En medio de los conflictos maritales, la mediática se instaló en Buenos Aires para trabajar en Quién es la máscara (Telefe) y empezó a frecuentarse con el referente de la Cumbia 420. Si bien se pensó que se conocieron en la Argentina, se rumoreó que tuvieron un primer encuentro en París cuando ella asistió a un show que dio él en la ciudad francesa.

A mediados de 2022 empezaron a notarse acercamientos entre Valenzuela y Nara Instagram: @lgante_keloke

Mensaje va, vivo de Instagram viene... en septiembre Nara y L-Gante posaron juntos en una producción de fotos para una marca de ropa, y la complicidad y picardía que trasmitieron dieron indicios de que existía una muy buena relación entre ellos. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, admitió el músico durante su paso por Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

Esta “nueva amistad” se coronó con el lanzamiento de “El último romántico”, el tema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara. “Desde que está sola, solo conmigo quiere / No importa la hora porque me prefiere / Y su ex no dice nada, no hace nada / Porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamo’ bala”, reza la canción. Para coronar, grabaron un fogoso videoclip en el que aparecieron desnudos en la cama. Mauro Icardi puso el grito en el cielo y no escatimó en indirectas y sugestivos mensajes en las redes. Tamara Báez, la expareja del cantante y madre de su hija Jamaica, también hizo lo propio.

En el medio de los besos públicos y los rumores de romance, la mediática regresó a Turquía y se reencontró con Mauro Icardi, lo cual despertó indicios de que las cosas con L-Gante no estaban precisamente en su mejor momento. En mayo del año pasado, Yanina Latorre aseguró en LAM el romance entre el músico y la conductora fue “de verdad”. “Estuvieron tres meses y no se escondían. Por eso la veíamos que iban a bailar, que salían y chapaban... ella apostó a esa relación y pensaba seguir, pero se empezó a encontrar con un montón de trabas”, reveló. Esas “trabas” eran su madre, Nora Colosimo, su hermana Zaira y su mejor amigo, Kennys Palacios, e incluso dijo que el futbolista “le puso a los hijos en contra”.

Oficialmente, Wanda Nara apostó por la familia y se reconcilió con su marido. Ella dividió sus días entre Turquía y Buenos Aires, donde grabó MasterChef (Telefe). Icardi la acompañó durante gran parte de las grabaciones junto con sus dos hijas, Francesca e Isabella, y Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que tuvo con Maxi López.

L-Gante y Wanda Nara compartieron varias salidas nocturnas y nunca dudaron en compartir imágenes juntos en las redes sociales (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Durante varios meses, la intérprete de “Bad Bitch” y el delantero del Galatasaray se mostraron juntos y muy enamorados. En julio de 2023, se conoció que Nara atravesaba un difícil problema de salud, el cual terminó confirmándose que era leucemia. Arrancó un tratamiento y su familia estuvo a su lado en todo momento.

En este momento se pensaba que las cosas entre Nara y L-Gante eran cosa del pasado; sin embargo, ocasionalmente el tema volvía a surgir. En septiembre de 2023 el músico dijo en el programa Crossover (Vorterix) que tuvo una sola novia en su vida, Tamara Báez, pero admitió que “después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”.

Si bien la modelo apostó por su matrimonio con Icardi, no le perdía pisada de los movimientos de L-Gante. Fue así como no dudó en evidenciar su malestar cuando él sacó la canción “Llora como un arrepentido” con la China Suárez, quien, de más está decir, no es precisamente su persona favorita. “Con mucha seriedad, perdón Wanda”, expresó Elián en un posteo en Instagram y ella le respondió: “Cero rencor. Siempre perdono. El problema es la obsesión”. Este intercambio de mensajes no pasó inadvertido porque, en el medio - y tras varios rumores y especulaciones - Nara confirmó, nuevamente, su separación del padre de sus hijas.

Durante los últimos dos años, L-Gante y Wanda Nara tuvieron varias idas y vueltas: desde acercamientos hasta peleas y sugerentes posteos en las redes sociales Foto: Redes Sociales

“Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, sostuvo en sus redes sociales.

Durante las últimas semanas la conductora se abocó de lleno en su música y en su trabajo al frente de Bake Off Famosos (Telefe). Paralelamente, recibió una visita de Mauro Icardi y en LAM dieron a conocer una foto de ella a los besos con L-Gante afuera de la Basílica de Luján, la cual reafirmó que, en algún momento, sucedió algo entre ellos.

Aunque el cantante le reconoció a Susana Giménez que no estaba enamorado de Wanda, y que llevaban bastante tiempo sin hablar, admitió que “pasaron muchas cosas, pasa que está (Mauro) Icardi en la casa, qué te va a decir”: “Yo me enfoqué en mí a full y entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar bol***ar por personas que son más grandes que yo y que la tienen que tener más clara que yo”. Ella, por su parte, salió a responderle y lo trató de “despechado” y mentiroso.

Tras una interminable seguidilla de mensajes, indirectas y cruces en redes sociales, esta semana la historia de Valenzuela y Nara dio un giro de 180 grados cuando hicieron un vivo en Instagram en el cual blanquearon su relación, se besaron y hasta se dijeron “te amo”. Ambos dejaron de esconderse, salieron de fiesta y ella dejó en claro que su matrimonio estaba más que terminado. Aunque hoy todo indica que el romance sería realidad, la pregunta del millón es... ¿Será un romance a largo plazo o solo un nuevo capítulo de una interminable historia de a tres?