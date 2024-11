Evangelina Anderson le puso punto final a las especulaciones y mostró si sigue o no con Martín Demichelis

Pese a que parecía que todo marchaba bien con su mudanza familiar a México, país en el que Martín Demichelis se desempeña como Director Técnico del Rayado de Monterrey, Evangelina Anderson fue protagonista de varios portales por una supuesta infidelidad de parte del padre de sus hijos. Aunque prefirió guardar silencio un tiempo, en las últimas horas le puso punto final a las especulaciones con un posteo en redes sociales.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3.7 millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que se la ve a pura risa y cantando “Hey Jude” junto al exfutbolista y amigas en el concierto de Paul McCartney. Mientras disfrutaban del recital desde lo que parecía ser un palco VIP, subió fragmentos de los clásicos temas del exintegrante de The Beatles.

Esta es la primera imagen que la pareja, que comenzó un vínculo hace más de 16 años, se muestra unida luego de los rumores que circularon en torno a que el deportista de 43 años habría tenido un affaire con una azafata. “A Evangelina le había llegado el mensaje de que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea a la que conoció en un viaje que había hecho con River, cuando van a concentrar. No sé cuánto duró ese vínculo. Cuando a Evangelina le llegó el mensaje sobre lo de la azafata, Demichelis le confesó que era cierto. Entonces, ella lo echó”, dijo Yanina Latorre en LAM (América TV) sobre lo que habría pasado entre ellos.

Sin embargo, la rubia nunca confirmó aquellos dichos sobre el padre de sus hijos. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, fue lo único que escribió a través de sus stories.

Los videos que compartió Evangelina este sábado 9 de noviembre fueron luego de que levantara sospechas por una publicación que realizó hace unos días, cuando visitó La Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo, y utilizó una de las icónicas frases de la artista mexicana, que muchos interpretaron como una indirecta para Demichelis: “Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica”.

Evangelina Anderson de turista por la Ciudad de México (Instagram) @evangelinaanderson

En aquel carrete de imágenes, subió un clip en el que se veían otras frases de la famosa pintora. “Lo que no me mata me alimenta”; “Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar” y “Pinto flores para que así no mueran”, fueron algunas de ellas. Sin embargo, fue otra la que reavivó las especulaciones de posible separación. “¿Por qué la quiere a ella? Si ni sabe el color de tus ojos cuando yo he contado hasta tus pestañas”, se lee en la madera pintada de amarillo, con cuadros de Frida de fondo.

Otra de las secuencias que reavivó los rumores de crisis fue que el 2 de noviembre se celebró en México el Día de los Muertos, fecha a la que se sumó a festejar como actual residente del país. Primero, ella posó sola con un sombrero vaquero en tono rosa y un conjunto de pantalón y top rayado.

Evangelina Anderson y su paseo por la ciudad de Santiago en Monterrey, sin Demichelis (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Más tarde, se mostró con una de sus hijas (cabe recordar que llegó a México solo con Emma y Lola, ya que Bastián se quedó en la Argentina para continuar su entrenamiento en las inferiores de River Plate), pero la ausencia que más llamó la atención fue la del ex DT de River Plate.