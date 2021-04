Yo soy Betty, la fea: el calvario que vive Marcela Posada, actriz de la famosa serie

La actriz Marcela Posada, más conocida por su papel como Sandra “la Jirafona” en la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea contó que desde finales del año pasado vive un calvario físico que por la pandemia no logra solucionar.

En una publicación de Instagram, la actriz que deslumbró a todos como Sandra Patiño en la exitosa serie colombiana reveló que se le habían reventado las prótesis mamarias, pero por las medidas sanitarias y las restricciones por el Covid-19 no pudo encontrar un cirujano que la asistiera.

La actriz que encarnó a Sandra "la Jirafona" pidió ayuda para solucionar su "problemita" en las redes sociales

“Aquí donde me ven ando con la pensadera. Hace unos días conté que se me han reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de pandemia no me he podido retirar los implantes y estoy buscando un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita”, expresó.

“¡Oh! Y ahora… ¿Quién podrá defenderme?”, agregó, haciendo referencia a la conocida frase del Chapulín Colorado.

La actriz mantiene contacto con parte del elenco de la exitosa serie de televisión RCN TV

La actriz formaba parte del “Cuartel de las feas” en la tira y, a pesar de los años, sigue siendo íntima amiga de Ana María Orozco, la protagonista. Después de la popularidad que ganó en la telenovela, Posada participó de Pobre Pablo, En los tacones de Eva y El final del paraíso.

Luego de confesar el drama que sufre con sus prótesis, sus seguidores se solidarizaron con ella: “Terrible saber que estas pasando por algo así tan delicado, te envío un gran abrazo y la oración para que muy pronto sane tu dolencia”; “Espero que encuentres ayuda pronto”, fueron algunos de los deseos de sus fans.

LA NACION