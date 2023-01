A golpe de cinturón y a los gritos, una mujer sacó a su hijo de un bar

escuchar

En redes sociales se encuentran todo tipo de ocurrencias, unas más curiosas que otras, y no tardan en hacerse virales, tanto por su particularidad como por la reacción de los usuarios. Ahora, se viralizó un video cuya protagonista es una madre que castiga a su hijo por, aparentemente, ir sin permiso a tomar cerveza. El hecho habría ocurrido en México y desató grandes repercusiones en redes sociales.

El video que fue ampliamente difundido en Instagram muestra a un joven saliendo de un bar seguido de su madre, quien lleva un cinturón en la mano y le pega en la espalda mientras caminan tras haber protagonizado un escándalo dentro del lugar. A su vez, él no emite reacción alguna, sino que se concentra en salir rápidamente y hacerle caso a su mamá, bajo la atenta mirada de los presentes que no se interpusieron ante el hecho, sino que solo se mostraron sorprendidos por la situación.

La mujer le pegó con un cinto a su hijo para que dejara el lugar (Captura video)

Si bien la grabación se realiza al final de la situación, fue dentro del lugar donde se habría desatado el escándalo, cuando la mujer encontró a su hijo en el interior, no bastó con eso, ya que el resto del camino lo sigue amenazando con el objeto y él intenta ir más rápido para que no lo alcance. Pero nada fue suficiente para pasar desapercibido.

Para completar, la cuenta que publicó el clip lo acompañó de la canción ‘El Gato de Chihuahua’ de Los Huracanes del Norte, justo en la estrofa que suena “Hermano, cayó la ley…”, en una clara referencia a la autoridad que marcó la señora ante su hijo, que aparentemente no le hizo caso y salió a beber con amigos y sin su permiso.

Por supuesto, no se conoce el detrás de escena de este momento y qué llevó a la mujer a tener que ir por su hijo, lo que podría ser un grave problema familiar. Tampoco los protagonistas hablaron al respecto. Pero no fue motivo de descartar las risas ante los usuarios, que no dudaron hacer bromas al respecto y destacar la figura de la mujer, que se mostró además de enojada, muy segura de lo que estaba haciendo.

Fue a buscar a su hijo a un bar y lo sacó a cintazos

La publicación se llenó de comentarios en los que los internautas celebran el accionar de la mujer. “Los padres siempre quieren mejor para los hijos”; “Le aplaudo por el respeto que aun le tiene a su mamá”; “Las mamás son lo mejor, nunca hay que enojarnos con ellas! Entendemos tarde y comprendemos que lo que hacen es para el bien de uno”; “La ley se respeta. No es vergüenza. Es mamá, respeto”; “Esta madre si ama a su hijo, quien ama de verdad, corrige” y “Solo la aplaudo”, fueron algunas de las palabras sobre el asunto.

Otros tantos lo tomaron con humor y recordaron episodios similares con sus madres, con la que protagonizaron momentos en los que recibieron un reto delante de muchas personas, que causaron gran vergüenza pero que hoy comprenden que fue en búsqueda de lo mejor para cada uno.

