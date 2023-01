Adoptó un perro de un refugio por un triste motivo que conmovió a todos: “Se me rompió el corazón”

escuchar

Los administradores de albergues lo saben: la gran mayoría de veces, un cachorro tiene más suerte de ser adoptado que un perro adulto. Felizmente, ese no fue el caso de Cookie. Cuando Alejandra Samame lo vio por primera vez en la web de WUF, supo que iba a darle la oportunidad de tener una familia.

“Lo vi en el 2020 y recién pude adoptarlo en el 2021. Cada vez que entraba a la página web, me daba cuenta de que él aún no salía en adopción y que otros cachorros sí”, recordó la joven de 23 años.

Según información del albergue, Cookie fue rescatado en Magdalena junto a otro perrito que también logró ser adoptado ElComercio(Perú) ElComercio(Perú)

Samame conoció a Cookie, de seis años en aquel entonces, en el albergue Patitas del Camino. “Fui con mi sobrino al albergue y no se despegó de los dos. Cuando nos fuimos, empezó a ladrar y me dijeron que él casi nunca hacía eso. Se me rompió el corazón”, dice. Por eso, inmediatamente inició los trámites de adopción para llevarlo a casa.

Una nueva oportunidad

Para Samame, la adaptación de Cookie a su nuevo hogar fue muy sencilla. “Es un perro inteligente. Si bien al inicio quería marcar territorio, ahora rasca la puerta para avisar que quiere salir a la calle y hacer sus necesidades”, contó.

Lo único difícil, resalta la adoptante, fue aceptar que su perro también necesitaba su espacio, especialmente al ser un adulto. “Si los primeros días veía que estaba nervioso, quería abrazarlo y darle cosas. Gracias al apoyo de un entrenador, hoy entiendo que hay señales que los perros nos dan y que a veces él simplemente quiere estar solo”, agregó.

La joven también incorporó el reforzamiento positivo para que su mascota pudiera sentirse más tranquilo cerca de niños. “Poco a poco, fue acostumbrándose al movimiento de mi casa. Ahora juega con los niños y hasta les da la ‘pancita’”, precisó.

“Cookie amó su cama desde el primer momento”, cuenta Samame. Hoy su engreído es un Wuf muy feliz ElComercio(Perú) ElComercio(Perú)

En este año juntos, ella está segurísima de que tomó una gran decisión al adoptar un perro adulto, ya que se convirtió en su compañero de aventuras. “Tenemos una conexión especial… Es como si nos hubiéramos conocido antes”, recalcó.

Cinco refugios para colaborar y adoptar mascotas en la Argentina

En relación con este tema, es necesario mencionar que existen muchas organizaciones que trabajan de manera voluntaria para brindar atención, rehabilitación y tránsito a perros que se encuentran en la calle o que sufrieron maltrato.

En la Argentina, algunas de las entidades que ayudan animales son:

● Proyecto 4 Patas: se encuentra en zona oeste del Gran Buenos Aires. Tienen un grupo de voluntarios, y hacen campañas de concientización, castración y esterilización de perros.

● Callejeritos: esta ONG se ubica en Almirante Brown y se dedica a rescatar animales callejeros o maltratados. El cuidado y tratamiento de los caninos queda en manos de hogares de tránsito hasta que se encuentra a una familia adoptante.

● El Campito Refugio: situado en Monte Grande, cuenta con un sistema de puertas abiertas que permite conocer sus instalaciones y sus más de 500 perros que están expectantes de conseguir un nuevo hogar.

● Refugio Don Torcuato: promueve la adopción responsable de animales y está orientada a la inclusión de perros en situación de calle. Reciben caninos que requieren atención médica, les brindan rehabilitación y ayudan en la reubicación con una nueva familia.

● Fundación Viva la vida: esta organización de Hurlingham rescata animales callejeros, en situación de vulnerabilidad y maltrato. Todos los años realizan un calendario solidario para recaudar fondos

El Comercio (Perú)