Intentaba subir con su silla de ruedas a un colectivo, el chofer se lo negó y todo terminó en un escándalo

Un video se volvió viral luego de que un chofer de colectivo mantuviera una fuerte discusión con un hombre con movilidad reducida y lo impidiera subir al vehículo público. El clip fue compartido por la cuenta de Twitter @AfectadosBBS y, tras la difusión, la compañía anunció que inició una investigación interna. Los usuarios criticaron la actitud del implicado: “No tiene lógica alguna”.

El momento se registró en la parada de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona (España), el pasado miércoles 28 de diciembre. Un hombre que utiliza una silla de ruedas para desplazarse se encuentra frente a la puerta del colectivo, mientras el chofer le pide a los gritos y de forma brusca que se fuvaya y le niega desplegar la rampa que le solicita reiteradamente, al alegar que no funciona. “No puedo sacarte la rampa porque se ha salido”, espeta.

Un chofer impidió subir a una persona con movilidad reducida a un colectivo.

“Si me ponés una queja, la ponés en condiciones. El otro día me comí una queja por tu culpa. Vete a la m***”, arremete el chofer. En tanto, el resto de los pasajeros permanece impasible ante la situación e incluso una mujer aparece en la puerta para explicarle que el acceso no funciona. Así, el chofer trata de cerrar la entrada en varias ocasiones, mientras el afectado insiste en que lo deje subir.

Una investigación interna

Según informó la misma compañía, se trata de la línea B14 de la empresa Tusgsal, que se encuentra bajo la titularidad de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), según consignó el diario El País. Desde la cuenta oficial de Twitter, emitieron un comunicado para informar que se abrió una investigación interna para aclarar los hechos: “Lamentamos mucho lo ocurrido. Condenamos los hechos y pedimos disculpas”, enfatizaron.

La empresa confirmó que se abrió una investigación interna. Twitter: @tusgsal_oficial

La Ley del Estado 51/2003, según el Boletín Oficial Español (BOE), avala la “igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, basada en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad”.

Los usuarios de la red social criticaron la actitud del conductor y reclamaron que la empresa debe hacerse cargo de cumplir con los requisitos de acceso para todas las personas. “Toda la historia es que la persona en silla de ruedas no puede ejercer su derecho a subir a un transporte público. A ver cómo se quedarían si les dicen que no pueden subir al colectivo...”, apuntó uno. “Automáticamente, el conductor debería llamar a la central y avisar de que hay una persona en silla de ruedas que no puede subir. Que arreglen los colectivos o envíen otro”, aseveró otra usuaria. Un tercero advirtió la falta de solidaridad en el resto de pasajeros: “Si la rampa no funciona de manera automática, deberían bajarla manualmente. ¿Por qué la gente no va y lo ayuda a subir, o incluso el mismo chofer? No tiene lógica alguna”, declaró.

