A Trump "no le sorprenden" los ataques rusos a Ucrania, según portavoz

Al presidente estadounidense, Donald Trump, no le sorprendió la oleada de ataques lanzados por Rusia sobre Ucrania, declaró este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la víspera de negociaciones que buscan una salida a casi cuatro años de guerra.

Kiev acusó este martes a Moscú de haber lanzado el ataque "más potente" en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo.

"Conversé con el presidente esta mañana y su reacción, tristemente, es la de no estar sorprendido", dijo Leavitt a la prensa.

"Estos dos países que han estado comprometidos en una guerra muy brutal por varios años, una guerra que podría no haber iniciado nunca si el presidente (Donald Trump) hubiese continuado en el cargo", dijo.

Trump responsabiliza a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de la invasión rusa de 2022 a Ucrania, afirmando que el presidente ruso Vladimir Putin no la habría iniciado si él hubiera estado en el poder.

El mandatario republicano había anunciado el jueves que Putin había aceptado pausar los ataques contra Kiev durante una semana debido a una ola de frío.