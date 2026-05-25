Colombia anuncia su lista de convocados: ya existe hora y fecha oficial para el Mundial 2026

La selección Colombia avanza con su preparación para el Mundial 2026 y este lunes tendrá uno de los momentos más esperados de la previa al torneo. El entrenador argentino Néstor Lorenzo ofrecerá una conferencia de prensa en Bogotá para confirmar la lista definitiva de futbolistas convocados.

Convocados de Colombia al Mundial 2026: cuándo habla Néstor Lorenzo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que la rueda de prensa fue programada para el lunes 25 de mayo a las 11 hs de Colombia (13 hs de Argentina) en la sede principal del organismo deportivo.

Allí se espera que el entrenador argentino entregue oficialmente la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La FCF citó a una conferencia de prensa en su sede para conocer la lista de 26 jugadores que integrarán el seleccionado colombiano Facebook Selección Colombia - FCFSeleccionCol

Mientras se acerca el anuncio oficial, el equipo nacional mantiene su concentración y trabajos físicos en Guarne. La plantilla comenzó actividades hace una semana con incorporaciones progresivas de futbolistas incluidos en la prelista de 55 nombres.

Aunque la FCF no confirmó previamente los nombres de los convocados, la base del plantel estaría integrada por jugadores habituales en los últimos ciclos de eliminatorias y amistosos internacionales. La conferencia de prensa de este lunes marcará además el cierre de la etapa preliminar de preparación y el comienzo oficial del camino de Colombia hacia el Mundial 2026.

Preparación de Colombia para el Mundial 2026: concentración, figuras y próximos pasos

Uno de los primeros referentes en unirse a la concentración fue James Rodríguez, quien encabezó el grupo inicial de jugadores presentes en los entrenamientos, según lo retomado por los medios locales. Por otro lado, Luis Díaz todavía no se ha integrado a los días de preparación.

El plan de trabajo de Colombia contempla varias etapas antes del debut mundialista. Luego de finalizar las prácticas en Guarne, la delegación se trasladará a Bogotá para disputar el partido amistoso de despedida ante Costa Rica.

Entrenamiento de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Amistosos de Colombia antes del Mundial 2026: fechas, rivales y sedes

El calendario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) marca que la Tricolor disputará dos amistosos en las próximas semanas:

El 1° de junio enfrentará a Costa Rica en Bogotá.

enfrentará a Costa Rica en Bogotá. El 7 de junio se medirá contra Jordania en San Diego, Estados Unidos.

Con estos encuentros, el cuerpo técnico buscará cerrar la fase final de evaluación táctica y física antes del inicio de la competencia oficial. Una vez concluidos ambos amistosos, el combinado cafetero establecerá su sede operativa en Guadalajara, ciudad elegida como centro de concentración durante el desarrollo del Mundial 2026.

Colombia disputará dos amistosos previo al arranque del Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

Fixture de Colombia en el Mundial 2026: rivales, estadios y horarios del Grupo K

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ubicó a Colombia en el Grupo K del torneo. El seleccionado nacional enfrentará a

Uzbekistán

República Democrática del Congo

Portugal

El debut colombiano será el 17 de junio frente a Uzbekistán. El partido se disputará a las 20 hs (hora local) en el Estadio de la Ciudad de México.

Posteriormente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará el 23 de junio contra República Democrática del Congo a las 20 hs en Guadalajara. El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio frente a Portugal a las 19.30 hs en el Miami Stadium.