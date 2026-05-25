Cómo avanza el clima en este Memorial Day: Texas bajo alerta por tormentas e inundaciones

Una combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas inusualmente elevadas afectará este lunes a distintas regiones de Estados Unidos durante el Memorial Day. Gran parte del sur, en estados como Texas y Louisiana, continuará bajo amenaza de inundaciones repentinas y fenómenos severos.

Memorial Day en EE.UU.: lluvias intensas, tormentas y riesgo de inundaciones en el sur

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una serie de perturbaciones interactuará con un frente que se extenderá desde el valle inferior del río Mississippi hasta la región del Atlántico medio sur. Esta situación favorecerá el desarrollo de lluvias generalizadas y tormentas eléctricas en buena parte del sur de Estados Unidos durante los próximos días.

En Texas y Louisiana, la persistente humedad tropical amenaza con generar inundaciones repentinas en zonas que ya sufrieron fuertes lluvias la semana pasada NWS

El informe indica que el aire cálido y húmedo permanecerá instalado al sur del frente, lo que creará condiciones propicias para precipitaciones intensas y posibles inundaciones repentinas hasta mitad de semana. Las áreas urbanas, sectores bajos y regiones con sistemas de drenaje deficientes serán las más vulnerables ante acumulaciones rápidas de agua.

También existirán condiciones favorables para tormentas severas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas dañinas y tornados aislados, especialmente en sectores del sudoeste de Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) confirmó que para la tarde y la noche de este lunes habrá un riesgo marginal de tormentas severas en partes del valle del Río Grande, las Grandes Llanuras centrales y la región de los Grandes Lagos superiores.

Riesgo de inundaciones en Texas y Louisiana: las ciudades bajo alerta por lluvias

La cobertura de FOX Weather advirtió que una corriente persistente de humedad tropical volverá a instalarse sobre la costa del Golfo de México a partir del martes. Según el pronóstico, esto provocará varios días consecutivos de lluvias torrenciales sobre Texas y Louisiana.

El reporte señala que las precipitaciones de este lunes solo representarán el comienzo de un nuevo período de inestabilidad que podría extenderse hasta el viernes. La preocupación principal radica en que muchas de las zonas afectadas ya presentan suelos saturados debido a las lluvias registradas durante la última semana.

El FOX Forecast Center anticipó amenazas diarias de inundaciones repentinas a lo largo de toda la semana. Entre las ciudades que podrían verse afectadas el martes aparecen:

San Antonio

Austin

San Angelo

Sectores cercanos al valle del Río Grande

Para el miércoles, la franja de mayor actividad se trasladará hacia:

Corpus Christi

Houston

Lake Charles

La previsión meteorológica también indica acumulados adicionales de entre dos y tres pulgadas (cinco a siete centímetros) de lluvia hasta el viernes, aunque en algunos puntos podrían registrarse cantidades superiores.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las áreas urbanas y los sectores bajos del sur del país norteamericano son los más vulnerables ante las acumulaciones rápidas de agua SPC

Según explicó el centro meteorológico de FOX Weather, el sistema de baja presión permanecerá prácticamente estancado sobre el centro-sur de Estados Unidos durante el jueves y viernes. Esto permitirá que múltiples complejos de tormentas pasen repetidamente sobre los mismos corredores.

Calor inusual en las Llanuras y el Medio Oeste: Montana podría acercarse a 100°F

Mientras el sur lidia con las lluvias, el norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste experimentará temperaturas inusualmente elevadas para finales de mayo. El NWS pronosticó máximas ampliamente por encima de los valores normales para la época.

El organismo anticipó que numerosas localidades alcanzarán temperaturas de entre 80°F y 90°F (27°C y 32°C) durante los próximos días. Incluso, algunas zonas del este de Montana podrían acercarse a los 100°F (38°C), especialmente durante el martes.

En sectores del este de Montana y el oeste de Dakota del Norte, el nivel de riesgo por calor podría alcanzar categorías mayores. El informe remarcó que este episodio temprano de calor intenso podría representar un peligro para adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas sin acceso adecuado a refrigeración.

Aunque un frente frío podría provocar algunas tormentas aisladas hacia la tarde del martes, los meteorólogos consideran que no generará un alivio significativo frente a las elevadas temperaturas.

El norte de las Grandes Llanuras experimenta máximas inusualmente altas para finales de mayo, rozando los 90°F (32°C) en varias localidades NWS

Pronóstico para el oeste de EE.UU.: lluvias, tormentas y nieve en zonas altas

Después de varios días de condiciones secas, el oeste de Estados Unidos comenzará a registrar un aumento de actividad meteorológica. El ingreso de un amplio sistema de baja presión proveniente del Pacífico impulsará lluvias y tormentas desde el noroeste del Pacífico hacia la Gran Cuenca.

El NWS explicó que las precipitaciones aumentarán progresivamente sobre valles elevados y áreas montañosas durante la semana. Además, una masa de aire más frío en niveles altos permitirá el regreso de nevadas en las elevaciones más altas de las cordilleras Cascada y Sierra Nevada.

Aunque el reporte no precisó acumulaciones de nieve, sí destacó que el descenso térmico llevará las temperaturas a valores cercanos o incluso inferiores a los promedios habituales para esta época del año en distintas zonas del oeste.

El avance del frente frío también favorecerá el incremento de tormentas en regiones de Washington, Oregon y el norte de California. En paralelo, se desarrollará una zona de baja presión sobre la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del norte.