ABC presenta demanda contra administración Trump por amenaza a sus licencias

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) por una posible amenaza a sus licencias de transmisión

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración de Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una "campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite"

"Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso", señala