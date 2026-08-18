Confirmado hasta el jueves: alerta por vientos dañinos, granizo y amenaza de inundaciones repentinas en EE.UU.

Millones de personas en el centro de Estados Unidos volverán a quedar expuestas a tormentas severas durante los próximos días, con el foco en el Medio Oeste y el valle inferior del Missouri. El escenario combina fenómenos capaces de generar vientos dañinos, granizo de gran tamaño, tornados aislados y lluvias torrenciales, mientras varias zonas todavía intentan recuperarse de inundaciones y temporales.

El Medio Oeste de EE.UU. en alerta por vientos dañinos y granizo

El episodio de tormentas severas, que comenzó el lunes, continuará este martes con un desplazamiento del área de mayor riesgo hacia el Medio Oeste.

Satélite De La NOAA Hoy

De acuerdo con Fox Weather, millones de personas quedarán dentro de una zona donde se espera una nueva ronda de tormentas intensas, mientras aumenta la preocupación por las inundaciones repentinas en sectores que ya habían sufrido graves impactos pocos días atrás.

Un área de baja presión que se desarrolla sobre el oeste de Kansas y el suroeste de Nebraska arrastrará un frente hacia el sur a lo largo del corredor de la I-80. Por delante de ese sistema, el calentamiento diurno favorecerá un incremento de la energía disponible para las tormentas sobre Iowa.

Según el medio, los primeros fenómenos podrían adquirir características de supercélulas, con capacidad para producir granizo muy grande y tornados aislados. Más tarde, durante la noche del martes, varios núcleos podrían unirse para formar un complejo de tormentas de mayor tamaño que avanzaría hacia el sureste.

El Centro de Predicción de Tormentas de EE.UU. advierte por vientos dañinos

El panorama coincide con el análisis del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), que mantiene un riesgo ligero de tormentas severas para sectores de las Grandes Llanuras centrales y el valle inferior del Missouri.

El organismo indicó que durante la tarde y la noche hay probabilidad de ráfagas severas y episodios aislados de granizo grande.

El SPC explicó que un canal de baja presión en niveles medios avanzará por las Grandes Llanuras centrales y septentrionales, mientras un frente frío se moverá hacia el sur.

Con la actividad convectiva de la mañana, habrá suficiente humedad e inestabilidad para favorecer el desarrollo de tormentas.

El Centro de Predicción de Tormentas mantiene un riesgo ligero ante la posibilidad de ráfagas destructivas que podrían superar las 75 millas por hora (121 km/h) SPC

En el trayecto de cualquier segmento particularmente intenso, las ráfagas podrían superar las 75 millas por hora (121 km/h). El riesgo severo podría alcanzar partes del valle inferior del Missouri y los Ozarks entre mediados y finales de la noche.

El antecedente inmediato incrementa la preocupación. El lunes, el comienzo de este episodio ya produjo granizo de gran tamaño y ráfagas de más de 80 millas por hora (129 km/h) en sectores de las Dakotas.

Inundaciones repentinas: la lluvia intensa amenaza terrenos saturados en EE.UU.

El riesgo de inundaciones repentinas aumentará a medida que las tormentas descarguen lluvias intensas sobre suelos que todavía presentan un alto grado de saturación.

La amenaza meteorológica, iniciada el lunes, se traslada hacia el valle inferior del Missouri y las Grandes Llanuras centrales NWS

De acuerdo con Fox Weather, existe un nivel dos sobre cuatro de amenaza de inundación para una franja que abarca Iowa, el este de Nebraska, el norte de Missouri y el noroeste de Illinois. En esas áreas, las precipitaciones podrían alcanzar intensidades altas durante los momentos más fuertes de las tormentas.

El problema central es que parte de este territorio todavía está afectado por las consecuencias del temporal anterior. Las condiciones de humedad del suelo reducen la capacidad de absorción y pueden hacer que una nueva tanda de lluvias genere acumulaciones de agua rápidamente, incluso en lugares que ya habían experimentado inundaciones importantes.

La situación adquiere especial relevancia en Iowa y en las zonas próximas al valle del Missouri, donde el desplazamiento de las tormentas podría favorecer períodos de precipitaciones intensas antes de que el sistema avance hacia el sureste.

El escenario también guarda relación con lo ocurrido la semana pasada en Indiana. Allí, las lluvias torrenciales vinculadas a las tormentas provocaron múltiples emergencias por inundaciones repentinas, daños en infraestructura, evacuaciones y decenas de rescates de personas atrapadas por el agua.

Vientos dañinos mantendrán el riesgo en otra zona de EE.UU.

La amenaza continuará después del martes. Según Fox Weather, las tormentas avanzarán hacia el sur durante el miércoles y el jueves, cuando se mantendrá otro nivel dos de cinco de riesgo en sectores de Arkansas, Missouri y el oeste de Kentucky.

En esta segunda etapa, el principal peligro previsto será nuevamente los vientos dañinos, aunque el patrón general incluirá otros fenómenos severos.

El desplazamiento de las tormentas hacia el sur hará que el foco geográfico cambie, pero no eliminará la posibilidad de impactos significativos.

El pronóstico del SPC también contempla actividad convectiva en otras áreas del Medio Oeste y los Grandes Lagos. Un frente frío avanzará hacia el sureste mientras una perturbación en niveles medios se desplaza por el centro-norte del país norteamericano.