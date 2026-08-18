La aprobación de Trump se desploma en medio de la guerra y antes de las elecciones de medio término

WASHINGTON.– A menos de tres meses de las elecciones legislativas, el índice de aprobación del presidente norteamericano, Donald Trump, cayó a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, mientras una abrumadora mayoría de los estadounidenses teme que la guerra de Estados Unidos con Irán se prolongue durante mucho tiempo, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes.

Solo el 33% de los encuestados en el sondeo, realizado durante cuatro días, dijo aprobar la gestión de Trump en Washington, mientras que el 64% la desaprobó.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla durante su encuentro con el guardavidas Ryder Williams en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

El índice de aprobación de Trump, que había sido del 35% en una encuesta cerrada a principios de este mes, cayó por debajo de cualquier nivel registrado durante su actual mandato y ahora iguala el mínimo alcanzado durante su primer mandato, en diciembre de 2017.

Tras volver a la Casa Blanca en 2025 con el respaldo de poco menos de la mitad del país, la popularidad de Trump sufrió un golpe este año después de que ordenara ataques contra Irán junto con su aliado, Israel.

El conflicto posterior paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo y provocó un fuerte aumento del precio de la nafta, lo que afecta a los hogares estadounidenses y también a los aliados republicanos de Trump, que buscan mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones de medio término de noviembre.

Promesas incumplidas

Trump, que hizo campaña con la promesa de mantener la inflación bajo control y evitar guerras prolongadas, había dicho inicialmente que el conflicto con Teherán duraría unas pocas semanas. Pero el régimen islámico ha demostrado ser más resistente de lo esperado y ha mantenido en gran medida bloqueado el tránsito de petróleo por la vía marítima clave del estrecho de Ormuz.

Alrededor del 80% de los estadounidenses –incluido el 87% de los demócratas y el 71% de los republicanos– cree que la participación de Estados Unidos en Irán “se prolongará durante un período extenso”, según la encuesta de Reuters/Ipsos. Solo el 16% dijo que probablemente el conflicto terminará en unas pocas semanas.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla durante su encuentro con el guardavidas Ryder Williams en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

Trump dijo el viernes, durante un acto político en Garden City, Nueva York, que pagar “un poquito más por la nafta” vale la pena si eso permite garantizar que “un país muy malvado” no pueda tener un arma nuclear, una de las razones que esgrimió para justificar la guerra.

A lo largo del conflicto, el presidente alternó entre amenazas de una escalada y afirmaciones de que un acuerdo de paz era inminente. Solo uno de cada cinco estadounidenses –y apenas la mitad de los republicanos– considera que la guerra ha valido la pena, según la encuesta mencionada.

De cara a las elecciones

La preocupación por la guerra y el precio de la nafta genera nerviosismo entre los republicanos ante sus posibilidades de conservar su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre, mientras que los demócratas consideran cada vez más posible arrebatarles también el control del Senado.

Las encuestas de Reuters/Ipsos realizadas este mes mostraron que los votantes prefieren a los demócratas antes que a los republicanos como mejores administradores de la economía, por primera vez en alrededor de una década.

El presidente norteamericano, Donald Trump, hace un gesto mientras aborda el Air Force One en el aeropuerto de Morristown, en Nueva Jersey Julia Demaree Nikhinson - AP

La última encuesta mostró que el 38% de los votantes cree que los demócratas manejarán mejor la economía, frente al 35% que prefiere el enfoque republicano. Los demócratas también son considerados más capacitados para hacer frente al costo de vida.

El enfoque republicano sobre la inmigración se ha mantenido más popular que el de los demócratas durante el mandato de Trump, gracias a una fuerte caída de los cruces en la frontera y a la campaña de represión a nivel nacional impulsada por el magnate. Pero los republicanos están perdiendo terreno en medio de enfrentamientos mortales y un aumento de las detenciones, incluidos menores.

El presidente norteamericano, Donald Trump, saluda a los medios mientras camina desde el Marine One hasta su limusina, frente a la Casa Blanca, en Washington Jose Luis Magana - FR159526 AP

Alrededor del 40% de los votantes registrados dijo que los republicanos tienen un mejor enfoque en materia de política migratoria, frente al 38% que eligió a los demócratas, según la encuesta.

Esa diferencia de apenas 2 puntos porcentuales es la menor registrada durante el mandato de Trump. En enero de 2025, los republicanos aventajaban a los demócratas por 26 puntos.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada de manera online, recopiló las respuestas de 1166 adultos en todo Estados Unidos y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales en ambas direcciones.

Agencia Reuters