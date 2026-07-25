Abrieron un paquete de Fedex y saltó un animal que hizo correr a todos: era una iguana enviada por correo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una iguana de casi dos metros de largo escapó de su caja de transporte dentro de una tienda de FedEx en Memphis, Tennessee, y provocó que empleados y clientes corrieran para esquivarla. El animal, llamado Titan, pertenece a Roderick Duncan, de 41 años, quien había comprado el reptil por internet y decidió retirarlo en la sucursal en lugar de recibirlo en su domicilio para evitar que quedara expuesto al calor del verano. Según relató Duncan a medios estadounidenses, nadie resultó herido y el personal de la tienda tomó el episodio con humor, aunque una empleada cayó al piso mientras intentaba alejarse del animal.

Por qué es legal enviar una iguana por FedEx

A diferencia del Servicio Postal de Estados Unidos, que prohíbe expresamente el envío de serpientes, tortugas y reptiles venenosos por correo, FedEx sí acepta ciertos reptiles no venenosos como parte de su programa de envío de animales vivos.

La empresa exige que el remitente cuente con autorización previa de su laboratorio de empaques y que el traslado se realice mediante un servicio nocturno, ya sea First Overnight, Priority Overnight o Standard Overnight, de acuerdo con las políticas publicadas por FedEx.

Perros, gatos, aves y hámsters, en cambio, no pueden enviarse por esta vía bajo ningún concepto. Ese detalle resulta relevante para la creciente comunidad de dueños de mascotas exóticas en Estados Unidos, un mercado donde compradores de distintos orígenes adquieren reptiles a través de criadores en línea y dependen de envíos interestatales para recibirlos.

Por qué eligió retirar a la iguana en la tienda y no en su casa

Duncan explicó que ya tenía otra iguana, llamada Hopper, que había recibido meses atrás con entrega directa en su vivienda.

Las normas de la compañía advierten que los paquetes con animales vivos deben entregarse lo antes posible a un ambiente controlado Facebook MyFWC Florida Fish and Wildlife

En esa ocasión, el paquete quedó en el porche bajo temperaturas elevadas antes de que él llegara a retirarlo. Para evitar que Titan corriera el mismo riesgo durante la ola de calor de este verano, prefirió que el envío quedara disponible para retiro en el local de FedEx.

Las normas de la compañía advierten que los paquetes con animales vivos deben entregarse lo antes posible en un ambiente controlado y que el remitente debe coordinar previamente con el destinatario para reducir el tiempo de espera, un punto que cobra particular importancia en los meses de mayor temperatura.

Qué pasó con Titan después del episodio viral

Duncan contó que esperaba que el reptil estuviera rígido al salir de la caja, como suele ocurrir con los reptiles tras un viaje prolongado, pero Titan saltó de inmediato y corrió por el mostrador antes de que el propio Duncan lograra atraparlo en la parte trasera del local.

El dueño señaló que le molestó que algunos usuarios en redes sociales lo acusaran de haber liberado al animal a propósito para generar viralización, por lo que difundió el video completo para aclarar lo sucedido.

Titan se instaló finalmente en el mismo terrario que antes ocupaba Hopper, que murió meses atrás, y ya convive en la vivienda de Duncan con Truce, el perro de la familia.

FedEx sí acepta ciertos reptiles no venenosos como parte de su programa de envío de animales vivos. David Zalubowski - AP

El propietario indicó que dejará que el animal se adapte a su nuevo entorno antes de establecer una rutina regular de alimentación y manejo la próxima semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.