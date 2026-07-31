Acuerdo de desarme de Hamas es "la única buena noticia" en Medio Oriente, dice jefe de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó el viernes el acuerdo anunciado por Donald Trump sobre el desarme de Hamás en Gaza confirmado por el movimiento palestino, y lo calificó como la "única buena noticia" en una región en guerra.

Aseguró que "lo que había comenzado como un conflicto regional" hace seis meses, "ha ido escalando para convertirse en un motivo de inestabilidad global".

En ese contexto, "la única buena noticia en días recientes es el anuncio del presidente de EE.UU. de un acuerdo para que Hamás entregue sus armas y para que Israel retire a sus fuerzas de Gaza", dijo a periodistas. Agregó que los combates deben terminar "en todos los frentes" en la región.