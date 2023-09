escuchar

El segundo debate entre los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos se llevó a cabo el miércoles por la noche y el gran ausente volvió a ser Donald Trump, que fue mencionado en varias ocasiones por el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. En su intervención, el político republicano lanzó duras críticas hacia las acciones de los últimos mandatarios estadounidenses, pero también fue confrontado por sus reformas a los planes educativos y otras nuevas leyes en su estado.

“¿Dónde está Joe Biden? Desaparecido en combate. ¿Sabe quién más está desaparecido? Donald Trump. Los políticos de Washington DC están acabando con el Sueño Americano con su gasto imprudente y ahora ustedes están pagando más por todo”, refirió DeSantis en una de sus participaciones en la Biblioteca y Museo Presidencial de Ronald Reagan de la ciudad de Simi Valley, California.

Ron DeSantis participó en el segundo debate republicano a la presidencia de EE.UU.

Según The New York Times, DeSantis intentó posicionarse como el principal rival del expresidente ausente, aunque también recibió varios ataques de sus rivales que sí lo acompañaron en el escenario. A pesar de no haber pronunciado palabra hasta pasados 15 minutos, el gobernador de Florida se impuso y al final fue el político que más habló durante la noche.

Más allá del contenido, las crónicas periodísticas resaltan las constantes interrupciones entre los siete candidatos, que gritaban unos sobre otros mientras los moderadores trataban de recuperar el control. Incluso, el propio DeSantis admitió en una entrevista con Fox News que si él hubiera estado en casa como espectador, probablemente habría “cambiado de canal”.

Críticas a DeSantis por sus políticas en Florida

Uno de los momentos clave fue el enfrentamiento entre el gobernador de Florida y el senador estadounidense Tim Scott, de Carolina del Sur, por las nuevas normas en el plan de estudios del su estado, que modificó las referencias hacia la historia de las comunidades afroamericanas y que tiene visiones polémicas sobre las personas esclavizadas.

DeSantis no dudó en calificar las críticas como un “engaño” y señaló a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, como la responsable, al tiempo que defendió la calidad de los ajustes aplicados en las escuelas de Florida y reiteró que participaron “grandes académicos de la historia afroamericana”.

Ron DeSantis defendió las reformas aplicadas en Florida durante el segundo debate republicano

En el choque de opiniones, DeSantis insistió en que su estado lidera en educación y que debería servir como modelo para el resto del país. Además, presumió haber eliminado la llamada “teoría crítica de la raza” de las escuelas de Florida, al centrarse en la “Constitución” y la educación cívica tradicional. En tanto que el senador Scott enfatizó: “Estados Unidos ha sufrido a causa de la esclavitud, pero la hemos superado. Somos la mejor nación del mundo porque nos enfrentamos a nuestros demonios en el espejo y tomamos una decisión”.

Habrá debate de gobernadores: Ron DeSantis vs Gavin Newsom

El próximo 30 de noviembre se realizará un inusual debate entre dos prominentes figuras de corrientes políticas opuestas. El evento enfrentará al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y será moderado por el presentador de Fox, Sean Hannity, con una duración de 90 minutos.