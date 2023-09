escuchar

El gobierno de Estados Unidos define deportación como un proceso de expulsión de ese país por no cumplir las leyes. Si las autoridades consideran que una persona extranjera debe ser removida, pueden emitir una sentencia mediante la cual se ordena la expulsión de la persona. Esta es una de las notificaciones más temidas por la comunidad migrante, dado que posiblemente signifique el fin de su travesía por Estados Unidos.

Existen diferentes maneras de saber si se tiene una orden de deportación. La primera es comunicarse con el Tribunal de Inmigración. La persona puede aplicar a una Freedom of Information Act (FOIA, por sus siglas en inglés) y pedir sus registros migratorios. La FOIA defiende su derecho a la libertad de información, por lo que los individuos acceden a través de ella a sus datos federales. Asimismo, hay otras dos opciones a seguir.

En caso de que el migrante haya pasado por esta institución, puede conocer si tiene una orden de deportación al llamar al 1 (800) 898-7180. Posteriormente, tendrá que seguir las instrucciones, en las que se le pedirá que ingrese el número de caso entregado o enviado a la Corte. Si se confirma que hay una orden, es importante asesorarse con algún experto para conocer la fecha de la emisión y los motivos por los que la emitieron.

Violar las condiciones de su estatus migratorio o ser señalado por algún delito, podrían ser las razones para que un ciudadano extranjero sea detenido en EE.UU. Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

Las Cortes de Inmigración pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos y examinan tanto el caso como la orden. Si el juez considera que se debe realizar la deportación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es quien ejecuta la orden. Previo a que se lleve a cabo la expulsión del país, la persona podría abandonar el territorio norteamericano por su cuenta, en una salida voluntaria.

En el supuesto de que el caso todavía no esté en una Corte de Inmigración, el interesado puede consultar a un abogado de inmigración. El asesoramiento legal es fundamental en lo que se refiere a residencia legal en Estados Unidos.

Los motivos por lo que una persona podría ser deportada en EE.UU.

El gobierno de EE.UU. especifica diferentes razones por las que un extranjero puede ser detenido y deportado.

Ingresó al país de forma ilegal.

Cometió un delito o violó las leyes estadounidenses.

Desobedeció las leyes de inmigración y es buscado por las autoridades.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

Qué sucede cuando una persona es detenida

El ciudadano extranjero puede permanecer en un centro de detención hasta que llegue la fecha de su juicio en la Corte de Inmigración o hasta el día de su deportación. Las personas que no pasaron por un control migratorio al ingresar a ese país y que no cumplieron con los requisitos que regulan su presencia podrían no tener una audiencia en el tribunal, ya que son deportadas a través de una orden acelerada.

Los agentes de migración están capacitados para usar la fuerza en caso de que la persona se resista al arresto U.S. Immigration and Customs Enforcement

Las órdenes de deportación pueden apelarse, pero se necesita tener asistencia legal. En caso de que la persona sienta que sus derechos civiles no se respetaron en el proceso de inmigración, puede presentar una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Si la orden se ejecuta, la mayoría de las expulsiones se llevan a cabo por vía área. Los extranjeros que cometieron delitos no violentos podrían ingresar al programa Rapid Repat, que les permite salir de prisión para volver voluntariamente a su nación de origen.

