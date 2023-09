escuchar

El gobernador de Florida y aspirante a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, dio a conocer el miércoles un plan con el que pretende ofrecer gasolina a dos dólares el galón para 2025. El político hizo un llamado para tener una mayor producción de petróleo y gas en ese país y prometió que, si llega a la silla presidencial, se deshará de políticas que, considera, frenan la producción de energía interna.

El precio promedio de la gasolina en EE.UU. es de aproximadamente de US$3,88 por galón, en medio de los recortes en el suministro de Arabia Saudita y Rusia. No obstante, según explica The Hill, las políticas presidenciales solo tienen un impacto limitado en los costos, dado que los mercados del petróleo son globales y en esa nación son las empresas privadas las que toman decisiones clave. Aun así, DeSantis fue contundente sobre su enfoque. “Como presidente, me centraré en reducir los precios del gas y los costos de la energía. Desataremos el dominio energético estadounidense como una forma de detener la inflación y lograr US$2 de gasolina en 2025″, señaló en una declaración escrita.

Ron DeSantis presentó su plan energético en Texas

En su discurso desde Midland, Texas, el político republicano describió los principales puntos de su plan energético. “Como su presidente, restauraré nuestra libertad de combustible. Me aseguraré de que los Estados Unidos de América sean el productor de energía dominante en el mundo”, señaló: “Me aseguraré de que este país no tenga que depender de naciones hostiles para sus necesidades enérgicas nunca más”.

Su plan se centra en reforzar los combustibles fósiles y aflojar las regulaciones climáticas y ambientales, también en ampliar las exportaciones y fomentar un mayor desarrollo nacional del petróleo. Según resaltó Bloomberg, la elección del lugar para pronunciar su discurso también fue estratégica, dado que la ciudad de Midland es centro de la cuenta petrolera más productiva del país. Además, estaba rodeado de docenas de trabajadores de la industria energética.

La estrategia de DeSantis especifica cómo derogaría las políticas de vehículos eléctricos impuestas por el presidente Joe Biden y la propuesta de este último de limitar la contaminación climática de las centrales eléctricas. Si llega a la presidencia de EE.UU., el político buscaría reforzar el desarrollo del petróleo, el gas y la minería de carbón, uranio y otros minerales en tierras federales.

Las propuestas de Ron DeSantis en materia energética:

Detener los mandatos de reducción de contaminación.

Eliminar los subsidios de los vehículos eléctricos.

Retirarse del Acuerdo de París.

Derogar los recargos federales sobre los combustibles líquidos

Promover el nacionalismo en cuanto a los combustibles fósiles

Acelerar el proceso de permisos energéticos

Hacer una reserva estratégica de minerales críticos

Texas, un punto central de la campaña de DeSantis

Ron DeSantis busca la nominación republicana para la presidencia de EE.UU. Governor Ron DeSantis / Facebook

El discurso del gobernador de Florida formó parte de una semana de eventos de recaudación de fondos en Texas. De acuerdo con Florida Politics, este 21 de septiembre estará en Dallas, en una gala que cobrará a las parejas hasta US$13.200 como contribución. El 22 de septiembre, estará en Alamo Heights, cerca de San Antonio, en un almuerzo. De esta manera, busca simpatizantes mientras compite con el fuerte avance del expresidente Donald Trump, que también está en la batalla por la nominación republicana.