Acusan a un hombre de asesinar a tres personas en Hawái

HONOLULU (AP) — Las autoridades en Hawai presentaron cargos contra un hombre de 36 años por la muerte de tres personas en una localidad remota conocida por su estilo de vida ecléctico y comunitario.

Jacob Daniel Baker fue acusado el sábado de cargos de asesinato en primer y segundo grado, informó la policía en un comunicado.

Baker permanecía encarcelado sin derecho a fianza el domingo, y la policía indicó que su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para el lunes. Se desconoce si tiene un abogado que hable sobre su situación judicial.

Hace dos días, la policía detuvo a Baker tras una búsqueda en la Isla Grande, donde se halló a las tres víctimas en la comunidad rural de Puna, conocida por su paisaje tropical y sus residentes de espíritu libre.

La policía indicó que Robert Shine, de 69 años, fue hallado muerto el lunes, parcialmente sumergido en un estanque de cemento. La segunda víctima, un hombre de 79 años, fue encontrada el martes a unos cientos de metros de distancia. Amigos lo identificaron como Chitta Morse.

La policía encontró a la tercera víctima, John Carse, de 69 años, el martes en la noche en una propiedad a 31 kilómetros (19 millas) de donde se ubicaron los otros dos cuerpos.

La policía no ha dado a conocer el móvil de los asesinatos. El jefe de la Policía de Hawai, Reed Mahuna, ha señalado que los investigadores no encontraron conexiones entre las víctimas, salvo que dos de ellas vivían cerca una de la otra.

Además de los cargos por asesinato, Baker también enfrenta acusaciones por allanamiento, robo de automóvil y daños criminales a la propiedad.

Los asesinatos dejaron a los residentes de Puna en vilo, una comunidad enclavada entre la exuberante selva y áridos campos de lava, donde las personas buscan una vida tranquila y suelen intercambiar trabajo por alojamiento.

Stephen Shaffer, residente de Puna, contó que Baker trabajó para su exesposa, trepando palmeras de coco en un terreno donde ella cultiva fruta, a cambio de un lugar donde vivir. Tras varios meses, relató Shaffer, su exesposa solicitó una orden de alejamiento contra Baker, porque se sentía amenazada por él.

Donald Hyatt, amigo de la exesposa de Shaffer y de dos de los hombres asesinados, dijo que Baker dejó hace meses la cabaña donde estuvo viviendo. Hyatt comentó que Baker regresó recientemente alegando “derechos de ocupante” y amenazó a la exesposa de Shaffer.

Según registros judiciales, apenas unos días antes de los asesinatos, dos mujeres solicitaron órdenes de alejamiento temporales contra Baker, al afirmar que él las había amenazado y acosado. Un juez rechazó ambas solicitudes, al señalar que no había pruebas suficientes de acoso.

Los registros judiciales mostraron que Baker fue mencionado en otros 20 casos en las últimas dos décadas, muchos de ellos infracciones de tránsito. En la mayoría de esos casos, Baker no tuvo abogado y se representó a sí mismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.