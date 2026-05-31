Trump estira la pulseada con Irán: revelan que devolvió la propuesta de acuerdo con condiciones más duras

WASHINGTON.- La puja entre Estados Unidos e Irán por los términos de un complejo acuerdo que encarrile una salida luego de más de tres meses de conflicto en Medio Oriente se sigue estirando sin un final claro a la vista. Aunque Donald Trump había afirmado que estaba a punto de “tomar una decisión final” sobre la pulseada con el régimen, medios norteamericanos revelaron que el presidente devolvió el texto de la propuesta con condiciones más duras por parte de la Casa Blanca.

Así lo señalaron diversos funcionarios de la administración republicana luego de la reunión en la Sala de Situación que Trump mantuvo el viernes pasado con su equipo de seguridad nacional, de acuerdo con The New York Times, la cadena CNN y Axios, entre otros medios.

El presidente Donald Trump, al salir de la Casa Blanca el 30 de mayo del 2026, en Washington. Alex Brandon - AP

Aunque no fueron detallados cuáles fueron los cambios propuestos, uno de los funcionarios citados por el diario neoyorquino señaló que tenían “potencialmente” el propósito de “agilizar el proceso” para sellar un acuerdo de extensión de la tregua al ejercer presión sobre Irán para que acepte el marco que ya fue enviado al líder supremo, Mojtaba Khamenei, para su aprobación.

Otras fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que el mandatario estadounidense endureció el lenguaje de la propuesta en torno a los compromisos nucleares de Irán —eje clave en las exigencias de Trump para evitar que el régimen obtenga armas atómicas— y a su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz, estratégico para el trasporte del suministro global de crudo y gas.

Imágenes del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, en una manifestación en Teherán. Vahid Salemi - AP

Una de las exigencias explicadas por Trump a través de su red Truth Social fue que el “material enriquecido” sería desenterrado por Estados Unidos en estrecha coordinación con Irán, así como con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi, y que sería “destruido”. Sin embargo, Irán, reacio a entregar su uranio enriquecido, rechazó las afirmaciones del republicano mediante publicaciones en medios estatales.

En su versión actual, el memorándum de entendimiento incluye un compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares y un plazo de 60 días para seguir discutiendo el tema, pero no contempla concesiones específicas sobre la entrega de los cerca de 450 kilos de uranio enriquecido que Estados Unidos pretende sacar del territorio del país persa.

“[Los nuevos términos] se tratan de detalles más específicos sobre cómo obtiene Estados Unidos el material y sobre los plazos”, señaló a Axios un alto funcionario de la administración Trump, al referirse al uranio enriquecido.

Ante las versiones sobre un endurecimiento de la postura de Trump, el presidente del Parlamento iraní y figura clave del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, señaló este domingo que Teherán no aprobará “ningún acuerdo hasta estar seguros de que los derechos del pueblo iraní han sido garantizados”.

“Los soldados del campo de batalla diplomático no confían en las palabras y promesas del enemigo. Nuestro criterio son los logros tangibles”, dijo Ghalibaf.

El anuncio de Trump el viernes pasado a través de Truth Social de que tomaría una “decisión final” sobre Irán, tras varios días de negociaciones, había generado máxima expectativa, pero el presidente finalmente no hizo ningún anuncio al respecto tras la reunión de más de dos horas en la Sala de Situación y estiró el suspenso sobre cómo continuará la estrategia norteamericana en una guerra que ha sacudido a Medio Oriente y a la economía global.

Según los funcionarios citados por medios norteamericanos, Trump también habría expresado en la reunión con altos funcionarios su preocupación por el alivio financiero —mediante un descongelamiento de fondos— que se le podría otorgar a Irán como parte de un posible acuerdo. Esa es una condición que el régimen de los ayatollahs busca incluir en un eventual acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca. Jacquelyn Martin - AP

“Trump criticó duramente al expresidente Barack Obama por haber hecho lo mismo en el acuerdo suscrito hace más de una década destinado a frenar el programa nuclear de Irán", recordó The New York Times, en referencia al pacto sellado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania).

“Habrá un acuerdo. En cuanto a su inminencia, ya veremos. Estamos dispuestos a esperar para que el presidente [Trump] consiga lo que pide. Podría ser una semana. Podría ser menos. Podría ser más. Para principios de la próxima semana, esperamos tener algo“, declaró un alto funcionario norteamericano citado por Axios.

Mientras las encuestas muestran un deterioro cada vez mayor en la aprobación de la gestión de Trump -el 58% de los norteamericanos la rechazan, según el promedio que elabora The New York Times-, el presidente busca un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico, pero que, a la vez, pueda ser mostrado a los estadounidenses como un éxito de la operación militar que Estados Unidos lanzó junto con Israel contra Irán el 28 de febrero pasado.

A Trump le urge además encontrar una solución al conflicto a medida que se acercan las cruciales elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre próximo, en las que estará en juego el control del Capitolio, hoy bajo dominio republicano.