Partidos de Colombia y convocados que disputarán su primer Mundial en 2026 con Luis Díaz a la cabeza

Tras quedar en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, Colombia clasificó al Mundial 2026 y formará parte del Grupo K. La selección, que tendrá su estreno en Ciudad de México, cuenta con varios futbolistas que nunca antes disputaron el certamen, entre los que destaca Luis Díaz.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026: quiénes debutan en la Copa del Mundo

El entrenador Néstor Lorenzo anunció este lunes 25 de mayo la lista de 26 nombres que representarán a Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Mientras que jugadores como James Rodríguez, David Ospina o Yerry Mina ya saben lo que es disputar esta competencia, otros darán sus primeros pasos.

En total, el entrenador Néstor Lorenzo convocó a 17 futbolistas sin experiencia en mundiales. Si bien varios de ellos llevan tiempo en la selección, ausencia de la Tricolor en Qatar 2022 hizo que esos jugadores tuvieran que esperar cuatro años más para debutar en el máximo torneo del fútbol internacional.

Los jugadores que debutarán en una Copa del Mundo son:

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina).

(Vélez Sarsfield, Argentina). Carlos Gómez (Vasco da Gama, Brasil).

(Vasco da Gama, Brasil). Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra).

(Crystal Palace, Inglaterra). Déiver Machado (FC Nantes, Francia).

(FC Nantes, Francia). Gustavo Puerta (Racing de Santander, España).

(Racing de Santander, España). Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina).

(Rosario Central, Argentina). Jhon Arias (Palmeiras, Brasil).

(Palmeiras, Brasil). Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia).

(Krasnodar, Rusia). Jhon Lucumí (Bologna, Italia).

(Bologna, Italia). Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil).

(Flamengo, Brasil). Juan Camilo Hernández (Real Betis, España).

(Real Betis, España). Juan Portilla (Athletico Paranaense, Brasil).

(Athletico Paranaense, Brasil). Kevin Castaño (River Plate, Argentina).

(River Plate, Argentina). Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania).

(Bayern Múnich, Alemania). Luis Suárez (Sporting CP, Portugal).

(Sporting CP, Portugal). Richard Ríos (Benfica, Portugal).

(Benfica, Portugal). Willer Ditta (Cruz Azul, México).

A sus 29 años, Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia

Por otra parte, los futbolistas que ya fueron parte de una convocatoria mundialista y volverán a ser parte de la delegación colombiana son:

Camilo Vargas (Atlas, México).

(Atlas, México). David Ospina (Atlético Nacional, Colombia).

(Atlético Nacional, Colombia). Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía).

(Galatasaray, Turquía). James Rodríguez (Minnesota United, EE.UU.).

(Minnesota United, EE.UU.). Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra).

(Crystal Palace, Inglaterra). Johan Mojica (Mallorca, España).

(Mallorca, España). Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina).

(River Plate, Argentina). Santiago Arias (Independiente, Argentina).

(Independiente, Argentina). Yerry Mina (Cagliari, Italia).

Luis Díaz llega al Mundial 2026 con Colombia tras su temporada en Bayern Múnich

De todas las novedades, la presencia de Luis Díaz es la más destacada gracias a su año en Alemania. Según los datos de Transfermarkt, el colombiano disputó 51 partidos con el Bayern Múnich en la temporada 2025/26, en los que aportó 26 goles y 23 asistencias. Además, ganó la liga y la copa doméstica.

El oriundo de Barrancas tuvo una actuación destacada en la UEFA Champions League. Más allá de llegar a semifinales, tuvo un rol protagónico y le marcó goles al Real Madrid y al París Saint-Germain en instancias eliminatorias.

En cuanto a sus números con la selección colombiana, el futbolista con pasado en el Liverpool inglés ya cuenta con 21 goles y seis asistencias en su haber, tras jugar 71 cotejos.

Fixture de Colombia en el Mundial 2026: rivales, fechas y sedes del Grupo K

La selección de Colombia integrará el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 y jugará dos encuentros en México y uno en Estados Unidos. El debut será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca (renombrado como Estadio Ciudad de México por la competición) a las 21 hs (hora del centro de EE.UU.).

Colombia estará en el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal

Su segundo enfrentamiento será ante la República Democrática del Congo el martes 23 de junio en el Estadio Akron (que durante el Mundial recibirá el nombre de Estadio Guadalajara) desde las 21 hs. Por último, enfrentará a Portugal en el Hard Rock Stadium (rebautizado como Miami Stadium) el sábado 27 del mismo mes a partir de las 18.30 hs.