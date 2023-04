Acusan a una dermatóloga de envenenar a su marido con líquido para desagües

escuchar

Una dermatóloga de Mission Viejo, California, fue acusada de envenenar a su esposo con un limpiador líquido de drenajes, informaron las autoridades de ese estado. El caso comenzó a inicios de 2022, cuando el hombre empezó a notar un sabor extraño en el té que la mujer le preparaba todos los días, detallaron.

El pasado martes, un gran jurado del condado de Orange presentó cargos en contra de Yue “Emily” Yu, de 45 años, por tres delitos graves de envenenamiento y uno grave de agresión doméstica con lesiones corporales, informó la oficina del fiscal de ese distrito en un comunicado. La intoxicación habría durado varias semanas. El esposo, Jack Chen, alega que la ingesta del líquido le provocó úlceras estomacales.

¿Cómo descubrieron el supuesto envenenamiento?

En abril del año pasado, Chen detectó un sabor irregular en el té que bebía diario. Ante sus sospechas, decidió colocar cámaras en la cocina familiar para descifrar el origen del malestar. Fue así que descubrió que su esposa vertía limpiador líquido de desagües en su bebida.

“Comencé a notar un sabor químico. Eventualmente, desarrollé síntomas que me hicieron ver al médico. Me hizo un examen y me diagnosticó dos úlceras estomacales, gastritis y esofagitis”, declaró en documentos judiciales presentados para su divorcio, orden de restricción y custodia de sus dos hijos, a los que tuvo acceso el medio estadounidense CNN.

El hombre instaló cámaras de seguridad en la cocina para descubrir por qué su té sabía extraño Unsplash

Yu virtió líquido para desagües el 11, 18 y 25 de julio, según muestran las grabaciones. El hombre presentó esas pruebas ante el Departamento de Policía de Irvine, California, así como una muestra del té intoxicado. Posteriormente, estas fueron derivadas al FBI para su análisis. Esto confirmó que la sustancia de la bebida correspondía a un limpiador de desagües. Por lo anterior, Yu fue detenida en agosto de 2022, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de US$30.000.

“Deberíamos sentirnos seguros en nuestros hogares. Sin embargo, una profesional de la medicina, con matrícula, se aprovechó de los rituales diarios de su marido para atormentarlo, suministró en su té una sustancia para drenajes con la intención de causarle dolor y sufrimiento”, lamentó el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

Un caso de divorcio de alto riesgo

En contraste, el abogado de la mujer, Scott Simmons, señaló que la acusación contra su clienta se da en un contexto de un matrimonio problemático y un caso de divorcio de alto riesgo. En declaraciones para CBS, dijo que Chen estaba desesperado por separarse de Yu. También cuestionó por qué el demandante decidió buscar un abogado de divorcio antes que a la policía o a profesionales médicos. “Él afirma falsamente que ella trató de envenenarlo. En lugar de llamar al 911, llama a un legista”.

El defensor alegó que el hombre nunca fue a una sala de emergencias y que la evidencia médica no es consistente con que se haya consumido el líquido tóxico. “El líquido no es un agente de envenenamiento encubierto, tiene un sabor espantoso; quema, los ojos comienzan a lagrimear”, agregó.

Según Simmons, la presencia del destapacañerías en la cocina se debía a que la familia tenía un problema de hormigas y usaban este líquido para matarlas.

La dermatóloga podría pasar hasta ocho años en prisión si es declarada culpable Unsplash

Las autoridades resolverán este caso el próximo 18 de abril, cuando Yu sea procesada en el Centro de Justicia Central en Santa Ana, en el Departamento C5. Si es declarada culpable, podría pasar hasta ocho años y ocho meses en prisión. Además, está obligada a presentarse ante los miembros de la Junta Médica de California, quienes determinarán si podrá o no ejercer la medicina de ahora en más.

LA NACION