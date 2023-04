Rihanna alquiló una casa en Arizona por dos semanas antes del Super Bowl y el dueño pagó dos años de hipoteca

escuchar

Aunque muchos hablaron de Rihanna tras su reaparición durante el medio tiempo del Super Bowl 2023, la cantante tuvo un gesto extravagante incluso antes de llegar al escenario del State Farm Stadium. Sin limitar su presupuesto, decidió alquilar una majestuosa mansión en Arizona durante varios días y la cantidad que pagó dejó atónito al propietario, que ahora está indeciso sobre qué hacer con la repentina fama que adquirió su casa.

“Lo último que soy es un barón inmobiliario”, afirmó Spyro Malaspinas, un experto en ciberseguridad, cuando fue entrevistado por The Wall Street Journal. El hombre comentó que, en principio, dudó en alquilar la propiedad que recién había estrenado, pero al ver el ofrecimiento de dinero que le hacía el equipo de la estrella, tomó una decisión: “Mi orgullo no es tan grande. No me importa mudarme por US$500.000 a la semana”.

El propietario acababa de comprar la majestuosa casa, por US$7,3 millones MLS Local Luxury Real Estate / LinkedIn

Malaspinas aceptó el trato para alquilar su casa en Paradise Valley, pero no sabía que la inquilina temporal sería la estrella del Super Bowl 2023, dado que la transacción se hizo mediante una empresa de administración de bienes raíces que a su vez contrató a otra intermediaria para resguardar la identidad. Cuando finalmente se enteró de que alojaría a Rihanna, pensó que pudo haber pedido más dinero, pero no se arrepintió de su decisión. “No hay que ser avaro, porque etonces puedes perderlo todo”, reflexionó.

En declaraciones al medio citado, aseguró que con la cantidad de dinero que recibió por el alquiler de Rihanna ahora podrá pagar dos años de hipoteca de la residencia de Paradise Valley. Sin embargo, sus planes de volver a vivir ahí no están tan claros, porque desde el Super Bowl, la gente le ha ofrecido “cantidades locas de dinero” para que la venda.

¿Cómo es la casa que alquiló Rihanna?

Al dar a conocer que Rihanna había pagado al menos medio millón de dólares, el sitio especializado en exclusivas TMZ calificó la mansión como un “un palacio del desierto” y destacó que se trata de una propiedad “digna de un rey o, en este caso, de una reina”.

Todos los espacios de la propiedad brindan un máximo nivel de privacidad MLS Local Luxury Real Estate

La casa se ubica sobre San Miguel Avenue, en la ciudad de Paradise Valley, entre Phoenix y Scottsdale, a unas 30 millas (48 kilómetros) del State Farm Stadium donde se presentó el pasado domingo 12 de febrero durante la final de la NFL en la que se coronaron los Kansas City Chiefs.

La propiedad se extiende por 6400 pies cuadrados (casi 600 metros cuadrados) de construcción en una sola planta. Tiene cinco habitaciones, cada una con su baño completo, dos salas de estar, una cocina abierta y una bodega de vinos selectos. Entre sus amenidades, cuenta con piscina al aire libre, una zona con chimenea y mucho espacio tanto interior como exterior para el entretenimiento.

Rihanna en el Super Bowl

Se estima que la presentación de Rihanna en el Super Bowl fue vista por unos 118 millones de personas a través de la televisión y el streaming, según datos recopilados por la plataforma de audiencias Nielsen. Durante el concierto, la cantante se elevó sobre una plataforma en el centro del escenario y desde allí, comenzó a interpretar sus grandes éxitos, como “We Found Love”, “Umbrella” y “Diamonds”.

LA NACION