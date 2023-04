Viernes Santo: qué está abierto y qué cerrado en EE.UU. durante el feriado

escuchar

A diferencia de Navidad o Acción de Gracias, el Viernes Santo no se incluye en los días de descanso obligados a nivel federal en Estados Unidos, pero al menos 12 estados sí lo reconocen como un feriado estatal. Eso significa que algunos bancos, comercios y servicios públicos no estarán disponibles o funcionarán con horarios especiales, debido a los ajustes en observancia de la tradición religiosa y las costumbres locales.

Una de las suspensiones de servicios más notables a nivel nacional durante el también llamado Good Friday ocurre en los mercados financieros. Las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq cerraron temprano el Jueves Santo y no habrá negociaciones de acciones y bonos hasta el próximo lunes.

Algunas cadenas de autoservicios anuncian cierres para el Domingo de Pascua Marques Thomas / Unsplash

En cuanto a las escuelas, algunas siguen durante el segundo periodo vacacional del año, que generalmente se programa cercano a la Pascua y también es conocido como spring break. Sin embargo, la decisión de suspender actividades depende directamente de cada distrito local.

En el caso de los supermercados y autoservicios, la mayoría de los establecimientos del país permanecerán abiertos y sin cambios durante el viernes, pero algunas grandes cadenas, como Costco, JCPenney, Publix, Sam’s Club y Target, anunciaron el cierre de sus almacenes a nivel nacional para el próximo 9 de abril por el Domingo de Pascua, o Easter Sunday, según reporta Country Living.

Por otra parte, los 12 estados del país que reconocen el Viernes Santo como feriado estatal son: Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, North Carolina, North Dakota, New Jersey, Tennessee, y Texas. Quienes viven en estos territorios deben considerar que las cortes y oficinas gubernamentales locales permanecerán cerradas, así como los bancos comunitarios y regionales. Los corporativos más grandes del país, como Bank of America y Wells Fargo, no tendrán cambios en sus horarios de servicio.

Además de la tradición católica, que durante la Semana Santa reflexiona sobre la crucifixión y resurrección de Jesucristo; entre el 5 y el 13 de abril también tiene lugar festividad judía del Pésaj, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto.

Durante el fin de semana tienen lugar festividades religiosas católicas y judías Duncan Kidd / Unsplash

Viernes Santo en Miami: ¿Habrá cambios en los servicios?

Aunque Florida es uno de los 12 estados que reconocen la fecha como feriado estatal, la mayoría de los servicios públicos tendrán operaciones normales.

El transporte por Metrorail, Metromover y Metrobus tendrá horarios convencionales durante todo el fin de semana. Se mantienen también los servicios de recolección de basura en Miami, Broward y Fort-Lauderdale.

No obstante, algunos centros comerciales cerrarán sus puertas durante el Domingo de Pascua. Entre estos se encuentran Coral Square, Dadeland Mall, The Falls y Miami International Mall, precisó el Miami Herald. Cabe recordar que el próximo día de asueto oficial a nivel federal en Estados Unidos será el Memorial Day o Día de los Caídos, que este año se fijó para el lunes 29 de mayo.

LA NACION